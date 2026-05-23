Garoto de 6 anos encontra rara espada da Era Viking durante excursão escolar

Uma excursão escolar terminou com uma descoberta arqueológica rara na Noruega. Um menino de apenas seis anos encontrou uma espada de aproximadamente 1.300 anos em Gran, no leste do país. O achado chamou atenção de especialistas por estar ligado ao período de transição entre a era merovíngia e o início da cultura viking na Escandinávia.

O estudante Henrik Refsnes Mørtvedt participava de um passeio escolar quando percebeu um objeto metálico parcialmente enterrado no solo. Inicialmente, o item parecia apenas um pedaço de ferro enferrujado, mas professores acionaram arqueólogos locais após a descoberta.

Especialistas confirmaram que se tratava de uma espada de ferro de um só gume, provavelmente produzida entre os séculos VIII e IX. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Kulturarv i Innlandet explicou que a arma pertence ao tipo conhecido como “enegget”, termo usado para espadas afiadas em apenas um lado da lâmina.

Arma pode revelar detalhes sobre início da Era Viking

Segundo arqueólogos noruegueses, o pomo e a guarda da espada lembram armas classificadas como “Tipo F”, categoria criada pelo arqueólogo Jan Petersen em 1919 na obra "De Norske Vikingesverd" (“As Espadas Vikings Norueguesas”).

Esse tipo de espada costuma ser associado à primeira metade do século IX, período considerado importante para a formação gradual da cultura viking no norte da Europa.

Para os pesquisadores, o objeto pode ajudar a compreender melhor uma fase histórica ainda pouco conhecida, marcada pela transição entre o período merovíngio e a ascensão viking.

Espada será analisada em museu de Oslo

Apesar dos séculos enterrada, a espada permanece relativamente preservada. A lâmina apresenta corrosão intensa, mas o formato original ainda pode ser identificado.

A arma foi encaminhada ao Museum of Cultural History, em Oslo, onde passará por análises e um processo de conservação.

Pesquisadores pretendem realizar radiografias, limpeza especializada e estudos metalúrgicos para descobrir mais detalhes sobre a fabricação da espada e possíveis sinais de uso em combate ou cerimônias.

Descobertas arqueológicas são comuns na Noruega

Segundo especialistas, achados arqueológicos acontecem com frequência na Noruega devido à erosão natural e às atividades agrícolas, que acabam revelando objetos antigos enterrados.

Ainda assim, arqueólogos destacaram que é extremamente raro uma criança encontrar uma espada dessa idade durante uma excursão escolar.

Em publicação nas redes sociais, especialistas afirmaram estar “super orgulhosos” das crianças que conseguiram identificar o objeto no campo.