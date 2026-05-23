GP do Canadá de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à classificação

A Fórmula 1 define neste sábado, 23, o grid de largada para o GP do Canadá, quinta etapa da temporada de 2026, após a corrida sprint,.

A pista canadense é uma das mais desafiadoras do calendário para os freios e costuma proporcionar disputas intensas nas zonas de frenagem. Há previsão de temperaturas mais baixas e possibilidade de chuva no domingo.

A Mercedes lidera os dois campeonatos da temporada. Antonelli tem 100 pontos após vencer o GP de Miami, enquanto Russell soma 80. A Ferrari aparece em segundo no Mundial de construtores, seguida pela McLaren.

Na última etapa, disputada em Miami, Antonelli venceu após superar Verstappen na volta 29 e controlar a vantagem sobre Norris até o fim da corrida. Oscar Piastri completou o pódio para a McLaren.

No Canadá em 2025, George Russell garantiu a pole position e transformou a vantagem em vitória no domingo. Max Verstappen foi o segundo e Antonelli terminou em terceiro lugar.

Que horas assistir à classificação do GP do Canadá?

A classificação para a corrida principal será realizada neste sábado, 23, às 17h do horário de Brasília.

Onde assistir à classificação do GP do Canadá?

A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV3, Globoplay e F1TV Pro.

Programação do GP do Canadá

Sexta-feira, 22

Treino Livre 1: 13h30

Classificação Sprint: 17h30

Sábado, 23

Sprint: 13h

Classificação: 17h

Domingo, 24