Sinner vence Alcaraz na maior rivalidade hoje do esporte individual

No décimo sexto confronto entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, deu o italiano. Sinner venceu a final do ATP Finals neste domingo, 16, por 7/6 e 7/5. Foi mais uma partida muito disputada, em altíssimo nível, definida em detalhes, com a grande maioria da torcida a favor de Sinner na Inalpi Arena, em Turim, na Itália.

O ATP Finals reúne os oito primeiros colocados no ranking e encerra a temporada. É a coroação do ano, um referendo ou a oportunidade de revanche entre os melhores tenistas do mundo. No caso de Sinner e Alcaraz, é mais do que isso: trata-se de mais um capítulo de um antagonismo que ainda promete ir longe.

Do golfe ao ciclismo, não há hoje uma rivalidade em qualquer categoria de esporte individual como a do espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner. Uma só estatística justificaria a afirmação: nesses últimos dois anos, os respectivos número um e número dois do ranking da ATP dividiram os oito títulos de Grand Slam.

O Big 2

É mais do que isso. Alcaraz passou Sinner no topo ranking no meio do ano, Sinner retomou o posto brevemente, Alcaraz voltou a liderar. Mas por pouco. A diferença de pontos entre eles, antes da final do ATP Finals, era de apenas 1050.

Mesmo os demais jogadores do circuito admitem que hoje Sinner e Alcaraz formam um Big 2, em comparação com o Big 3 de Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. O atual número 3 do ranking, o alemão Alexander Zverev, está terminando o ano com menos da metade dos pontos de Sinner. Quando estão em plena forma, dificilmente perdem para outro jogador.

Sinner é ainda mais regular, sólido, muito consistente. O explosivo Alcaraz, de recursos variados e um mestre nos drop shots , eventualmente perde jogos para adversários de quem dificilmente sofreria um revés, como aconteceu contra o britânico Cameron Norrie, no Masters de Paris, em outubro.

6 pontos de diferença em 15 jogos

Em confrontos diretos, Alcaraz está bem à frente. Antes da final do ATP Finals, levava vantagem de 10 vitórias contra 5 derrotas para Sinner. Uma curiosidade, porém. Nessas 15 partidas, os dois rivais jogaram 3152 pontos. Mas a diferença entre eles foi de apenas seis pontos a favor do espanhol, mesmo com o dobro de vitórias. Alcaraz inclusive chegou a vencer duas partidas contra Sinner, mas ganhando menos pontos. Isso aconteceu nas últimas duas finais de Roland Garros.

Nenhum deles tem o que reclamar de 2025. Alcaraz venceu oito títulos, com 70 vitórias antes da final do ATP Finals. Sinner chegou à decisão de Turim com 30 vitórias consecutivas em quadras rápidas. A boa notícia dos fãs de tênis é que a próxima temporada começa já em 5 de janeiro.