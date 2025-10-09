João Fonseca confirma participação no Rio Open 2026

João Fonseca, maior nome do tênis brasileiro na atualidade, confirmou presença no Rio Open 2026, que será realizado entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Esta será a quarta participação do atleta de 19 anos no ATP 500 carioca.

“É um torneio que está no meu coração e acho que já passei por todas as etapas, o que me trouxe muita experiência. Fui a todas as edições — primeiro como espectador, depois como sparring em 2022 e fiz minha estreia em 2023, no meu primeiro ATP. Joguei em 2024 e 2025 e, com certeza, é um torneio muito especial para mim”, afirmou Fonseca em vídeo divulgado pelo campeonato.

Atual número 43 do ranking mundial e líder entre os brasileiros, Fonseca soma um título ATP, conquistado em Buenos Aires, na Argentina, em fevereiro deste ano. Ele também é o tenista mais jovem entre os 100 melhores do mundo.

“Rio Open e João Fonseca já são sinônimos. De fã a estrela da casa, o número 1 do Brasil tem história no maior torneio de tênis da América do Sul e está confirmado na 12ª edição”, publicou a organização do evento nas redes sociais. Além do brasileiro, o italiano Lorenzo Musetti, número 9 do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, também está confirmado na competição.

Trajetória no Rio Open

Presente como espectador desde a primeira edição do torneio, em 2014, Fonseca começou a construir sua história na competição em 2022, quando foi convidado a ser sparring, treinando com o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Matteo Berrettini.

Na estreia como profissional, em 2023, o carioca recebeu convite para disputar a chave principal do ATP 500, mas foi eliminado pelo eslovaco Alex Molcan.

Em 2024, sua campanha chamou atenção do público e de grandes nomes do esporte: Fonseca chegou às quartas de final, após vencer o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garin. O desempenho marcante o fez decidir dedicar-se integralmente à carreira profissional — até então, ele planejava cursar faculdade nos Estados Unidos.

Já em 2025, Fonseca se despediu do torneio logo na estreia, após ser derrotado pelo francês Alexandre Müller.

“Em 2026, eu volto ao Rio Open para viver mais uma vez essa energia única. Jogar em casa, no Brasil, que sempre está comigo em todos os jogos. Vai ser inesquecível. Vai ser em casa. Aqui é Rio, aqui é Brasil. Vamos!”, declarou o atleta em vídeo.