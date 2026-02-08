Esporte

Corinthians x Palmeiras: qual a possível escalação dos times para hoje?

Jogo acontece neste domingo, 8, na Neo Química Arena a partir das 20h30 (horário de Brasília)

Confronto coloca frente a frente dois candidatos ao título paulista. (Getty Images)

Da Redação
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 18h43.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 8 de fevereiro, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

O clássico paulista terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max. A expectativa está centrada, sobretudo, nas escalações dos times para o duelo.

Provável escalação do Corinthians

O Corinthians deve ir a campo com força máxima após uma semana positiva. Campeão da Supercopa do Brasil diante do Flamengo e embalado por uma goleada com time alternativo no Paulistão, Dorival Júnior deve apostar na mistura de experiência e jovens da base.

  • Hugo Souza;
  • Matheuzinho,
  • Gabriel Paulista,
  • Gustavo Henrique e Matheus Bidu;
  • Raniele,
  • Carrillo,
  • André Luiz e Breno Bidon;
  • Memphis Depay
  • Yuri Alberto.

Provável escalação do Palmeiras

Com Abel Ferreira como técnico, o Palmeiras chega ao clássico após uma atuação convincente, com goleada por 5 a 1 sobre o Vitória. O meio-campista Andreas Pereira, destaque da última partida, deve novamente ser titular no setor. Veja o possível time que entra em campo compra o Corinthians:

  • Carlos Miguel;
  • Khellven;
  • Gustavo Gómez;
  • Murilo e Piquerez;
  • Marlon Freitas;
  • Andreas Pereira;
  • Maurício e Allan;
  • Flaco López;
  • Vitor Roque.

Onde assistir Corinthians x Palmeiras ao vivo

O clássico Corinthians x Palmeiras hoje terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).

