Corinthians x Palmeiras: qual a possível escalação dos times para hoje?

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 8 de fevereiro, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

O clássico paulista terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e HBO Max. A expectativa está centrada, sobretudo, nas escalações dos times para o duelo.

Provável escalação do Corinthians

O Corinthians deve ir a campo com força máxima após uma semana positiva. Campeão da Supercopa do Brasil diante do Flamengo e embalado por uma goleada com time alternativo no Paulistão, Dorival Júnior deve apostar na mistura de experiência e jovens da base.

Hugo Souza;

Matheuzinho,

Gabriel Paulista,

Gustavo Henrique e Matheus Bidu;

Raniele,

Carrillo,

André Luiz e Breno Bidon;

Memphis Depay

Yuri Alberto.

Provável escalação do Palmeiras

Com Abel Ferreira como técnico, o Palmeiras chega ao clássico após uma atuação convincente, com goleada por 5 a 1 sobre o Vitória. O meio-campista Andreas Pereira, destaque da última partida, deve novamente ser titular no setor. Veja o possível time que entra em campo compra o Corinthians:

Carlos Miguel;

Khellven;

Gustavo Gómez;

Murilo e Piquerez;

Marlon Freitas;

Andreas Pereira;

Maurício e Allan;

Flaco López;

Vitor Roque.

Onde assistir Corinthians x Palmeiras ao vivo

O clássico Corinthians x Palmeiras hoje terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).