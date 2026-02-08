Equipe de bobsled de Israel é furtada às vésperas de estreia em Milão-Cortina

A estreia de Israel no bobsled para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 começou mal neste fim de semana. O piloto AJ Edelman revelou neste sábado, 7, que o apartamento utilizado pela seleção israelense na República Tcheca foi alvo de um assalto que resultou na perda de passaportes, equipamentos esportivos e pertences avaliados em milhares de dólares.

O crime é investigado pelas autoridades locais enquanto o grupo tenta manter o foco na competição em solo italiano. Apesar do incidente, o piloto afirmou que a equipe retomou as atividades imediatamente.

A participação israelense nesta edição dos Jogos é histórica: é a primeira vez que o país disputa o mundial na modalidade de bobsled. A vaga foi garantida após a Grã-Bretanha renunciar a um dos postos na lista de classificação, o que permitiu a convocação de Edelman e seus companheiros para as provas de duplas e de quatro homens.

Logística sob pressão

O episódio ocorre em um momento de extrema sensibilidade para as delegações israelenses no exterior. A presença de atletas do país em arenas internacionais tem sido acompanhada por protestos e boicotes devido à escalada do conflito em Gaza.

Na cerimônia de abertura, realizada na sexta-feira, 6, no Estádio San Siro, o tom predominante foi o de neutralidade e apelo humanitário, com discursos focados no respeito mútuo e na convivência pacífica entre as nações.

Para uma equipe de esportes de inverno de um país sem tradição climática no setor, a perda de equipamentos personalizados, como sapatos e vestimentas técnicas, representa um desafio técnico considerável. AJ Edelman, que pilotará os trenós ao lado de Menachem Chen, Ward Fawarseh e Omer Katz, precisa agora agilizar a emissão de novos documentos para garantir a livre circulação entre as sedes dos Jogos em Milão e Cortina d'Ampezzo.

