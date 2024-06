Depois de trazer partida ao Brasil, NFL prepara a abertura de escritório no país

A National Football League (NFL) planeja novos passos para fortalecer a relação dos brasileiros com o esporte. A liga de futebol americano está montando um time e projeta a abertura de um escritório em São Paulo ainda este ano.

O projeto foi anunciado por Gerrit Meier, vice-presidente sênior da NFL International, em um painel neste sábado, 08, do 56ª Fórum Global da Wharton. “Nós vamos abrir o escritório brasileiro da NFL este ano em conjunto com o jogo. Nós temos dedicado recursos”, diz. “Muitas vezes, a conversa fica focada no jogo, mas é muito mais do que isso e nós ativamos essa relação por diferentes meios”.

A iniciativa complementa a escolha recente da liga de tornar o país o primeiro na América do Sul a sediar uma partida. No caso, o embate entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, previsto para setembro, em São Paulo.

Nos últimos dois anos, a NFL intensificou o seu projeto de expansão internacional. Os jogos da liga já passaram por Londres, Inglaterra, Munique, Alemanha, e Cidade do México.



“Quando começamos a pensar sobre o próximo país, o Brasil estava no topo da lista”, diz Meier. “Isto não tem a ver com quão rico é o país ou quão grande é. O fundamento número 1 é a base de fãs”.

No Brasil, dados consolidados mostram que a base de público que passou a acompanhar a modalidade cresceu nos últimos anos. O mais recente, realizado pelo Ibope Repucom 2022, mostra que a NFL atingiu 37 milhões de torcedores, crescimento de 270% comparado ao ano de 2013.

Esses números posicionam o país como o terceiro maior em números de fãs, atrás apenas dos Estados Unidos e do vizinho México.

À EXAME, Meier disse que a liga já está em conversa com potenciais profissionais para liderar o projeto do escritório localmente. “Nós teremos pessoas locais em campo para o jogo e depois elas nos ajudarão. Como fazemos em todos os outros mercados, nós aumentaremos os nossos investimentos”, afirma.

O executivo evitou cravar uma data para a abertura, assim qual será a abordagem comercial do escritório. “A nossa estratégia é definida mercado a mercado. Como já estamos em alguns países, vamos ver o que cabe aqui e também falar com os nossos parceiros locais”.

Na Alemanha, talvez o modelo mais avançado neste processo de internacionalização, a NFL abriu o seu escritório no ano passado e tem investido em parcerias com veículos de mídia e também no incentivo à prática de flag football, um jogo semelhante ao futebol americano, para atrair o interesse de jovens e adolescentes.