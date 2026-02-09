De 'Poltergeist' a 'Ainda Estou Aqui': quanto custam as casas do cinema

Seja em Hollywood ou no cinema nacional, diversas produções são marcadas pela locação onde as tramas acontecem. Recentemente, a casa de Walter White, em Breaking Bad, entrou no catálogo do mercado imobiliário americano e está à venda por US$ 400 mil (R$ 2 milhões).

Confira uma lista com as casas famosas dos filmes e séries que estão disponíveis para compra.

As casas utilizadas em filmes e séries chamam atenção dos fãs e também de investidores, que visam a localização e estrutura do imóvel.

5 casas famosas da cultura pop estão à venda

1. Casa de Walter White, de Breaking Bad (2008)

Localizada em Albuquerque, no Novo México (EUA), a residência que abrigou o protagonista da série premiada está à venda por US$ 400 mil, cerca de R$ 2 milhões.

Inicialmente, a proprietária pedia US$ 4 milhões (R$ 21 milhões) e, segundo o portal TMZ, queria vender o imóvel para algum fã que transformasse o local em um museu para a série.

No entanto, o bairro onde ele está localizado é residencial e a lei de zoneamento do estado não permite esse tipo de ação.

Em entrevista, a dona da casa comenta que o imóvel está em sua família há 52 anos, mas que ela resolveu se desfazer dele devido ao assédio dos fãs. Ela relata que, por dia, cerca de 300 carros passavam no local.

A casa tem 176 metros quadrados, quatro quartos, um banheiro, área externa com piscina e churrasqueira.

2. Casa de Rubens e Eunice Paiva, de Ainda Estou Aqui (2025)

Palco das cenas iniciais do filme Ainda Estou Aqui, a casa está localizada na Urca, no Rio de Janeiro.

A residência não foi a casa da família Paiva na vida real, mas representou o imóvel original no longa brasileiro vencedor do Oscar em 2025.

Apesar dos 439 metros quadrados de área construída, dois andares e cômodos amplos, a casa ainda não recebeu visitas formais de possíveis compradores.

Em 2025, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), sinalizou interesse da gestão municipal em adquirir o espaço para criação da Casa do Cinema Brasileiro. No entanto, as negociações não avançaram.

A casa está à venda por R$ 18 milhões.

3. Casa dos McCallister, em Esqueceram de Mim (1990)

Após ser esquecido pelos pais e deixado em casa durante as férias de Natal, Kevin McCallister resolve aproveitar os dias de folga da família para se divertir. No entanto, para evitar o assalto de uma dupla de ladrões, ele transforma o imóvel numa zona de guerra contra os invasores.

A premissa simples da comédia de 1990 transformou o filme em um clássico de Natal e mostra as armadilhas de Kevin pela casa. Mais de 30 anos depois, em 2024, o imóvel foi colocado à venda novamente.

Localizada em Illinois (EUA), a casa possui 850 metros quadrados construídos e está em um terreno de 2 mil metros quadrados. Inicialmente, a casa foi comprada em 2012 por proprietários que não sabiam do histórico do imóvel.

O primeiro valor divulgado foi de US$ 5 milhões. Porém, em 2025, o local passou por uma reforma que trouxe itens modernos ao design clássico construído em 1921.

As mudanças elevaram o valor venal para US$ 5,25 milhões, ou cerca de R$ 27 milhões.

4. Casa da família Perron, de Invocação do Mal (2013)

Embora não seja a locação das gravações, a casa de fazenda em Burrillville, em Rhode Island (EUA) foi a inspiração para os eventos retratados no filme Invocação do Mal.

Assim como na obra, a família que morou na residência relatou situações paranormais durante sua estadia no local, entre 1971 e 1987.

As histórias foram relatadas por Andrea Perron no livro "House of Darkness House of Light: The True Story" (2011) e depois reproduzidas no filme. Na vida real, o casal Ed e Lorraine Warren realizaram sessões na casa e afirmaram que ela era assombrada pelo espírito de uma bruxa.

A residência foi construída em 1836 em um terreno de 3,5 hectares. Desde 2019, quando Cory e Jennifer Heinzen assumiram a propriedade, a casa recebe eventos e hóspedes que desejam ter uma experiência no local.

O imóvel foi vendido para Jacqueline Nuñez, em 2022, e voltou ao mercado imobiliário em 2024. Na ocasião, a proprietária pediu US$ 1,2 milhão (R$ 6,2 milhões).

Um ano depois, em 2025, o imóvel foi a leilão na noite de Halloween, em 31 de outubro, devido a inadimplências na hipoteca.

5. Casa da família Freeling, de Poltergeist (1982)

Cenário do clássico de 1982, a casa está localizada na Califórnia e foi colocada à venda em 2024.

Construída em 1979, o imóvel possui quatro quartos e passou por reforma total, preservando apenas a cozinha.

Em 2025, foi anunciado que a venda foi concluída no valor de US$ 1,28 milhão (R$ 6,9 milhões).

A boa notícia para os fãs do filme de Steven Spielberg é que o imóvel será colocado no Airbnb para hospedagem e visita aos cômodos.

O objetivo é recriar cenários do filme na casa antes de abrir para visitação.

Extra: Casa da família Swan, de Crepúsculo (2008)

Localizada em Oregon (EUA), a pequena casa branca foi utilizada como moradia de Isabella Swan, protagonista da saga, e seu pai, o policial Charlie.

Anos após o lançamento do último filme, em 2012, o imóvel passou a ser disponibilizado para locação.

O valor das diárias varia, mas custa em média US$ 450 (R$ 2,3 mil). A casa foi comprada por Amber e Dean Neufeld, em 2018, por US$ 360 mil (R$ 1,9 milhões).