Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Stablecoin é a "bola da vez" em 2026?

Executiva da Bitso discute dados inéditos sobre a adoção de cripto e o papel do Brasil na próxima fase do mercado regional

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09h30.

Tudo sobreCriptoativos
Saiba mais
yt thumbnail

O mercado cripto na América Latina está diante de uma oportunidade bilionária que pode transformar 2026 em um ano decisivo. Mas como enxergar o tamanho real dessa onda e entender o impacto que ela terá para empresas, investidores e usuários?

No podcast do Future of Money, Bárbara Espir, Head Global de Gestão de Contas na Bitso, revela dados inéditos sobre o crescimento do uso de cripto na região e compara a realidade brasileira com a mexicana, um dos principais mercados da empresa. Será que o Brasil está preparado para liderar essa revolução financeira?

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptoativosCriptomoedas

Mais de Future of Money

Por que o mercado institucional não trata mais cripto como ativo de risco

Por que o capital institucional acelera a adoção cripto

Participação de grandes investidores de bitcoin atinge mínima

Empresa promete continuar comprando bitcoin mesmo após queda de 50%

Mais na Exame

Negócios

O 'casamento' entre esses sites mira 60% dos ‘sim’ no Brasil

Tecnologia

iPhone laranja foi estratégia da Apple para a atrair público chinês

Mercado Imobiliário

De 'Poltergeist' a 'Ainda Estou Aqui': veja valor de casas famosas do cinema

Pop

BBB 26: para Sarah, Paredão com Babu é melhor cenário; veja o que diz enquete