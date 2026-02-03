NFL garante que não haverá agentes do ICE no Super Bowl

A chefe de segurança da NFL, Cathy Lanier, afirmou nesta terça-feira, 3, que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) não terão qualquer participação no Super Bowl deste fim de semana, na Califórnia.

Notícias recentes na mídia americana indicavam que agentes do ICE estariam presentes durante o jogo de domingo no Levi's Stadium, em Santa Clara, onde o New England Patriots e o Seattle Seahawks disputarão o título do campeonato de futebol americano.

No entanto, Lanier declarou em uma coletiva de imprensa nesta terça que "não há operações planejadas do ICE ou atividades de fiscalização de imigração programadas para o Super Bowl ou qualquer um dos eventos relacionados".

Ela acrescentou que os planos de segurança para o evento anual mais importante do calendário esportivo americano seriam semelhantes aos dos anos anteriores e que não há "ameaças conhecidas, específicas ou críveis" contra o evento.

Agentes do ICE fortemente armados e mascarados foram mobilizados em várias cidades americanas como parte das rígidas políticas de imigração do presidente Donald Trump.

Recentemente, a atuação dessa força gerou indignação pública após a morte de dois cidadãos americanos pelas mãos de agentes do ICE no mês passado em Minneapolis.

"Não há atividades de fiscalização do ICE planejadas", garantiu Lanier. "Estamos certos disso".

*Com informações da AFP