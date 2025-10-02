Rio de Janeiro conquista quatro prêmios no 'Oscar do Turismo'

O Rio de Janeiro está em alta. Na última semana, o bairro de Botafogo foi eleito um dos mais descolados do mundo em ranking do site Time Out. A capital fluminense também conquistou prêmios no World Travel Awards (WTA), considerado o "Oscar do Turismo".

Considerada a principal premiação do setor turístico mundial, a cidade venceu nas categorias de Melhor Destino de Praia; Melhor Destino para "City Break" e Melhor Destino de Eventos e Festivais da região.

A cobertura do Copacabana Palace consagrou-se como o Melhor Quarto de Hotel da América do Sul.

Além do Rio de Janeiro, empreendimentos de outras cidades brasileiras também foram vencedoras na premiação. O hotel Tivoli Ecoresort, na Praia do Forte (Bahia), foi eleito o Melhor Resort de Praia da América do Sul e o Clara Arte Resort, em Inhotim (Minas Gerais), venceu como Melhor Resort de Família.

Segundo a Associação Brasileira de Resorts, no segundo trimestre de 2025, o segmento registrou taxa de ocupação de 59%, aumento de 10% na comparação com o mesmo período de 2024. O índice chegou a 69% nos estabelecimentos de praia, 13% mais que no acumulado do segundo trimestre de 2024.