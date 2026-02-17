Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Irã e EUA avançam em 'linhas gerais' para um possível acordo nuclear

Irã e Estados Unidos divergem sobre o escopo das negociações

Delegações de Irã e Suíça participam da segunda rodada de negociações a respeito do programa nuclear de Teerã (CYRIL ZINGARO / POOL / AFP)

Delegações de Irã e Suíça participam da segunda rodada de negociações a respeito do programa nuclear de Teerã (CYRIL ZINGARO / POOL / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 17h52.

O chanceler iraniano Abbas Araghchi afirmou nesta terça-feira, 17, que a mais recente rodada de conversas com os Estados Unidos resultou no acerto das “linhas gerais” de um pacto após semanas de tensões, ameaças mútuas e o envio de um porta-aviões americano ao Oriente Médio como forma de pressão.

As negociações, mediadas por Omã, buscam avançar em um acordo envolvendo o programa nuclear iraniano em troca do possível levantamento de sanções impostas por Washington — medida crucial diante da forte crise econômica que impulsionou protestos recentes no país.

Segundo Araghchi, a rodada de diálogo foi “construtiva”, embora ainda não haja data definida para a continuação das conversas.

Mediação de Omã e avanços técnicos

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al Busaidi, comemorou o que definiu como “avanços” no processo e destacou que as partes progrediram na identificação de objetivos comuns e questões técnicas.

“Ainda há muito a fazer, e as partes saíram com objetivos claros para a próxima reunião”, declarou.

Até o momento, os Estados Unidos não emitiram posicionamento sobre sua avaliação das negociações.

Tensões paralelas: Khamenei adverte Washington 

Enquanto as conversas avançavam, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, fez duras declarações contra os Estados Unidos após o envio de navios de guerra à região.

“Um navio de guerra é perigoso, mas mais perigosa é a arma capaz de afundá-lo”, afirmou Khamenei.

O porta-aviões USS Abraham Lincoln, com cerca de 80 aeronaves, foi deslocado junto a outros 11 navios de guerra, posicionando-se a aproximadamente 700 km das costas iranianas. O presidente americano Donald Trump também ordenou o envio do porta-aviões USS Gerald R. Ford, realocado do Caribe para reforçar a pressão militar.

A reação de Khamenei ocorreu um dia após a Guarda Revolucionária realizar exercícios militares no estreito de Ormuz com o uso de barcos, helicópteros, drones e mísseis — demonstração de força em uma das rotas mais estratégicas do planeta - por lá, transita cerca de 20% do petróleo e gás liquefeito mundial.

A mídia estatal iraniana informou que partes do estreito seriam parcialmente fechadas “por segurança”, sem detalhar a duração da medida.

Irã aceita verificações sobre programa nuclear

Em tom mais conciliador, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian declarou que o país está disposto a permitir verificações internacionais que comprovem que Teerã não busca desenvolver armas atômicas.

“Não estamos buscando armas nucleares. Se alguém quiser verificar isso, estamos dispostos.”

O Irã afirma manter apenas seu direito ao programa nuclear civil, assegurado pelo Tratado de Não Proliferação (TNP), do qual é signatário.

Onde ocorrem as negociações e quem participa

As conversas desta terça-feira ocorreram na residência do embaixador de Omã em Cologny, próximo a Genebra, com a presença das delegações iraniana e americana. A equipe dos EUA é liderada pelo enviado especial Steve Witkoff e pelo genro de Trump, Jared Kushner.

Trump, que tem endurecido o discurso após a forte repressão aos protestos no Irã em janeiro, ainda mantém aberta a possibilidade de uma saída diplomática para o impasse nuclear.

Pontos de divergência

Irã e Estados Unidos divergem sobre o escopo das negociações:

  • Irã quer discutir apenas o programa nuclear.
  • EUA exigem também o debate sobre o programa de mísseis balísticos e o apoio iraniano a grupos armados regionais.

Mesmo diante dos impasses, Teerã sinalizou que pode negociar o destino de suas reservas de urânio altamente enriquecido — estimadas em mais de 400 kg — caso Washington suspenda as sanções.

Especialistas, porém, afirmam que o Irã enfrenta um dilema: ceder às exigências americanas pode aliviar sanções vitais para sua economia, mas concessões profundas podem afetar sua posição militar e ideológica na região.

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísEstados Unidos (EUA)Armas nucleares

Mais de Mundo

Congresso do Peru destitui presidente interino José Jerí

Rússia e Ucrânia retomam negociações de paz em Genebra

Hillary Clinton cobra divulgação total dos arquivos de Epstein

Índia considera estabelecer idade mínima para acesso às redes sociais

Mais na Exame

Esporte

Rio Open 2026: Meligeni e Zormann - horário e onde assistir

Brasil

Defesa Civil emite alerta severo de chuva forte e granizo em SP nesta terça

Um conteúdo Bússola

E-commerce: como funcionam os contratos para vender em marketplaces?

Mundo

Congresso do Peru destitui presidente interino José Jerí