Efeito Neymar: Santos ganha mais de meio milhão de seguidores no Instagram

Um retorno cada vez provável de Neymar ao Santos, que deve chegar ao Brasil ainda nesta semana, já vem potencializando os negócios do clube. Desde sábado, 25, quando as notícias ganharam força, o Instagram saltou de 3,5 milhões para os 4 milhões atuais, enquanto no Tik Tok ganhou 100 mil novos inscritos.

Até os primeiros 15 dias deste mês, a média de novos seguidores nas redes sociais santistas girava em torno de 1 mil por dia, o que comprova a força de Neymar neste crescimento.

"Neymar é muito mais do que um jogador de futebol – ele é uma personalidade global que desperta atenção em todos os momentos da vida. O mais relevante, no entanto, é que a marca Neymar permanece em alta. Ele continua sendo uma referência, não apenas pelos feitos esportivos, mas pelo impacto que exerce na cultura e na indústria", analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

"Neymar é um ídolo para a nova geração. Isso, por si só, é valioso para as marcas que querem se associar a ele, e os números não mentem: ele é um atleta acima da média, então, esse ápice - no esporte e no marketing - está longe do fim", analisa Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de clubes de futebol.

"O retorno de Neymar ao Santos teria um impacto gigantesco em termos de marketing, similar e possivelmente até maior do que o de Ronaldo no Corinthians, devido ao poder e alcance das redes sociais na atualidade. Sua volta colocaria o clube em evidência internacional, atraindo novos patrocinadores, aumentando a venda de produtos licenciados e potencializando o engajamento digital do Santos", analisa Wagner Leitzke, líder do marketing digital da End to End, empresa que busca conectar torcedores, marcas e entidades esportivas.

"Neymar é um canhão de audiência, além de sua qualidade técnica para jogar uma vez que ainda é jovem. Com certeza vejo somente pontos positivos para a liga e para os clubes, e o atleta tem de saber como quer se portar e o que almeja nesta etapa da carreira, pois se estiver focado e motivado, ainda tem muito a entregar para o esporte mundial", aponta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

"Neymar é um jogador fora de série e uma máquina de fazer dinheiro. Logo, caso o Santos o contrate e ele esteja em boa forma física, o clube terá grandes oportunidades dentro e fora do campo", explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

"Neymar daria ao Santos algo que Romário deu ao Flamengo, e Ronaldo ao Corinthians, quando retornaram ao Brasil. Seus jogos pelo país deixariam de ser jogos de uma equipe local contra o Santos, mas um evento no qual a atração principal é ver Neymar. Além disso, em campo, Neymar, penso, seria relevante o suficiente para que o Santos desse passos maiores do que uma equipe geralmente dá após um acesso, chegando a nossa primeira divisão. Ele aceleraria a recolocação do Santos em um patamar que se não é o da disputa de todos os títulos, de segurança contra uma nova queda, sem dúvida", acrescenta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento americana que gerencia a carreira de centenas de atletas.