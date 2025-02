Jogos de hoje, sábado, 1º de fevereiro: onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol deste sábado, 1º de fevereiro, incluem o clássico paulista entre Santos e São Paulo pelo Paulistão, além do confronto entre Bournemouth e Liverpool pela Premier League e a partida do Grêmio contra o São Luiz pelo Campeonato Gaúcho.

A programação do dia também conta com jogos da Bundesliga, La Liga, Série A italiana, Campeonato Mineiro, Paulistão A2, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Premier League

09h30 - Nottingham Forest x Brighton - ESPN e Disney+

12h00 - Bournemouth x Liverpool - ESPN e Disney+

12h00 - Newcastle x Fulham - ESPN 4 e Disney+

12h00 - Everton x Leicester - ESPN 2 e Disney+

12h00 - Ipswich x Southampton - Disney+

14h30 - Wolves x Aston Villa - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

10h00 - Getafe x Sevilla - ESPN 4 e Disney+

12h15 - Villarreal x Real Valladolid - Disney+

14h30 - Atlético de Madrid x Mallorca - ESPN 4 e Disney+

17h00 - Espanyol x Real Madrid - ESPN e Disney+

Bundesliga (Campeonato Alemão)

11h30 - Bayern de Munique x Holsten Kiel - Sportv, Canal GOAT e Onefootball

14h30 - Union Berlin x RB Leipzig - Onefootball

Paulistão

20h30 - Santos x São Paulo - TNT e Max

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos contra o São Paulo hoje pelo Paulistão?

O jogo Santos x São Paulo terá transmissão ao vivo na TNT e no streaming Max, às 20h30.

Que horas é o jogo do Real Madrid hoje?

O jogo Espanyol x Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.

Qual canal vai passar o jogo do Grêmio pelo Gauchão?

O jogo Grêmio x São Luiz terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv e Premiere, às 16h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h30 - Vasco x Volta Redonda (RJ)

16h30 - Grêmio x São Luiz

Sportv

11h30 - Bayern de Munique x Holsten Kiel (Bundesliga)

16h30 - Vasco x Volta Redonda (Carioca)

16h30 - Grêmio x São Luiz (Gauchão)

18h00 - Brasil x Colômbia (Sul-Americano Sub-20)

19h00 - Betim x América-MG (Mineiro)

Premiere

16h30 - Vasco x Volta Redonda (Carioca)

16h30 - Grêmio x São Luiz (Gauchão)

19h00 - Betim x América-MG (Mineiro)

20h30 - Caxias x Juventude (Gauchão)

