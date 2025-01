De 'Neyplex' a Mangaratiba: conheça os imóveis de Neymar pelo mundo

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, confirmou nesta terça-feira, 28, a volta de Neymar Jr. ao clube. Até então, Neymar atuava como atacante do clube saudita Al-Hilal. O jogador reincidiu seu contrato com o clube saudita na última segunda.

No período que esteve em no Oriente Médio, o jogador comprou uma cobertura de luxo avaliada em mais de 200 milhões de dirhams, a moeda local dos Emirados Árabes, o que daria algo em torno de R$ 313 milhões. O empreendimento trata-se do primeiro residencial feito pela marca de luxo Bugatti. Na imprensa saudita, o Bugatti Residences é considerado um dos mais prestigiados projetos de habitação da cidade.

Mas o apartamento de luxo em Dubai é apenas um dos imóveis do portfólio imobiliário de Neymar. Fazem parte da lista imóveis no Mangaratiba, Balneário Camboriú, Guarujá e Miami.

Empreendimentos de Neymar no Brasil

O jogador brasileiro tem algumas mansões espalhadas pelo Brasil. Neymar possui um imóvel no luxuoso Condomínio Portobello, localizado em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A mansão ocupa um terreno que pode chegar a 20.000 metros quadrados, tem seis suítes e diversas áreas de lazer, incluindo uma piscina e heliponto. A propriedade também conta com uma marina, permitindo acesso ao mar para os moradores.

Em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o jogador tem uma mansão conhecida como "Neyplex", situada em uma das duas maiores torres do Brasil, que tem 295 metros de altura, no Yachthouse Residence Club.

Com vista para o mar, o edifício é dividido em 81 andares. O prédio fica localizado em uma curta faixa de terra entre a praia e um rio, que conta com um pequeno cais, onde pequenas embarcações ficam estacionadas. O preço do apartamento na planta foi de R$ 20 milhões, mas hoje a estimativa é que esse valor já tenha triplicado.

Em 2021 Neymar adquiriu uma mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, na época avaliada em aproximadamente R$ 20 milhões. Em dezembro de 2024, no entanto, o imóvel foi vendido por R$ 40 milhões. Ainda em São Paulo, enquanto jogava no Santos, o craque comprou sua primeira mansão no Guarujá. Ela está localizada no Jardim Acapulco, condomínio de alto luxo na Baixada Santista.

Empreendimentos de Neymar pelo mundo

No fim de 2024 Neymar adquiriu um terreno de frente para o mar em Bal Harbour, bairro exclusivo em Miami, pelo valor de US$ 26 milhões (aproximadamente R$ 149,8 milhões). À época, transação foi confirmada pelo The Wall Street Journal. A propriedade incluía ainda planos aprovados para uma luxuosa mansão de 13 mil pés quadrados (cerca de 1.200 metros quadrados), desenhada pelo renomado escritório de design Elicyon, sediado em Londres, que promete unir sofisticação e vistas deslumbrantes da baía de Miami.

Na mesma época, o jogador comprou uma cobertura no Bugatti Residences by Binghatti, o primeiro e único empreendimento residencial da marca Bugatti no mundo, em Dubai. O jogador pagou 54,4 milhões de dólares (cerca de R$ 314 milhões, na cotação atual) pela cobertura.