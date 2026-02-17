Defesa Civil emite alerta severo de chuva forte e granizo em SP nesta terça

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta severo de temporal para a tarde desta terça-feira, 17 de fevereiro.

Segundo o comunicado, a chuva forte está na Zona Oeste da capital e se descolando para a Zona Sul, Norte e Centro. Municípios vizinhos também são atingidos pelo temporal.

O órgão também recomendou atenção com ventos fortes, raios e granizo.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), entre o fim da tarde e durante a noite, a combinação do calor com a entrada da brisa marítima facilita a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva.

"Há previsão de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento. Há potencial para formação de alagamentos e transbordamento de pequenos rios e córregos", informa o CGE.

Quais são os bairros mais atingidos?

Há registro de precipitação intensa em Perus, Pirituba/Jaraguá, Freguesia do Ó, Casa Verde, Lapa, Butantã, Pinheiros, Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé e Mandaqui, diz o CGE.

Até as 17h, havia zero pontos de alagamento ativos na capital.

Queda de energia

Segundo o Mapa da Energia da Enel, dos cerca de 8 milhões clientes da concessionária em São Paulo, apenas 13.215 estavam sem luz no final desta tarde, o que equivale a 0,15% do total.

A região mais afetada é a capital paulista, com 11.539 imóveis sem energia. Na sequência, aparecem os municípios de Embu (478) e Cotia (440).

Previsão para os próximos dias

Na quarta-feira, 18, a manhã começa abafada, com muitas nuvens e aberturas de sol. Entre o meio da tarde e a noite, a propagação de uma fraca frente fria ao largo do litoral paulista estimula a formação de áreas de instabilidade e provoca chuva em forma de pancadas com intensidade moderada a forte. Há potencial para alagamentos e rajadas de vento. A mínima prevista é de 20°C e a máxima, de 29°C.

Na quinta-feira, 19, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, com sensação de tempo abafado. À tarde, o vento passa a soprar do quadrante sul e ocorrem pancadas rápidas e isoladas de chuva, o que reduz a sensação de calor. A temperatura máxima chega a 28°C no início da tarde, e a mínima é de 20°C no fim da noite.