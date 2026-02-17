Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo 2026

A Mocidade Alegre levou o título de campeã do Carnaval de 2026 em São Paulo. As notas foram apuradas na tarde desta terça-feira, 17 de fevereiro, no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

Este é o 13º título da escola de samba do Grupo Especial de São Paulo, que conquistou no total 269,8 pontos. Em segundo lugar, ficou a Gaviões da Fiel, com 269,7 pontos, e em terceiro, a Dragões, com 269,6.

Em clima de celebração da vitória, a Mocidade Alegre exaltou a atriz Léa Garcia, com o enredo “Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra”.

No entanto, as tradicionais escolas do grupo, Rosas de Ouro e Águia de Ouro foram rebaixadas e passam agora para o Grupo de Acesso I em 2027.

Veja a classificação geral

Mocidade Alegre - 269,8 pontos Gaviões - 269.7 pontos Dragões - 269,6 pontos Tatuapé - 269,5 pontos Barroca - 269,5 pontos Tom Maior - 269,4 pontos Estrela - 269,1 pontos MUM - 269,0 pontos Imperio - 268,9 pontos Camisa - 268,8 pontos Colorado - 268,7 pontos Vai-Vai - 268,6 pontos Rosas - 268,6 pontos Águia - 268,6 pontos

Quais são as campeãs de cada ano?

Mocidade Alegre: 1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023, 2024 e 2026

1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023, 2024 e 2026 Vai-Vai: 1978, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008, 2011 e 2015

1978, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008, 2011 e 2015 Nenê de Vila Matilde: 1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1965, 1968, 1969, 1970, 1985 e 2001

1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1965, 1968, 1969, 1970, 1985 e 2001 Camisa Verde e Branco: 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1989, 1990, 1991 e 1993

1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1989, 1990, 1991 e 1993 Lavapés Pirata Negro: 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1961 e 1964

1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1961 e 1964 Rosas de Ouro: 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994, 2010 e 2025

1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994, 2010 e 2025 Unidos do Peruche: 1957, 1962, 1965, 1966 e 1967

1957, 1962, 1965, 1966 e 1967 Gaviões da Fiel: 1995, 1999, 2002 e 2003

1995, 1999, 2002 e 2003 Império Casa Verde: 2005, 2006 e 2016

2005, 2006 e 2016 Acadêmicos do Tatuapé: 2017 e 2018

2017 e 2018 Manche Verde: 2019 e 2022

2019 e 2022 X-9 Paulista: 1997 e 2000

1997 e 2000 Águia de Ouro: 2020

2020 Brasil de Santos: 1954

*Em atualização.