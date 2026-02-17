Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo 2026

A Mocidade Alegre levou o título de campeã do Carnaval de 2026 em São Paulo. As notas foram apuradas na tarde desta terça-feira, 17 de fevereiro, no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.
Este é o 13º título da escola de samba do Grupo Especial de São Paulo, que conquistou no total 269,8 pontos. Em segundo lugar, ficou a Gaviões da Fiel, com 269,7 pontos, e em terceiro, a Dragões, com 269,6.
Em clima de celebração da vitória, a Mocidade Alegre exaltou a atriz Léa Garcia, com o enredo “Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra”.
No entanto, as tradicionais escolas do grupo, Rosas de Ouro e Águia de Ouro foram rebaixadas e passam agora para o Grupo de Acesso I em 2027.
Veja a classificação geral
- Mocidade Alegre - 269,8 pontos
- Gaviões - 269.7 pontos
- Dragões - 269,6 pontos
- Tatuapé - 269,5 pontos
- Barroca - 269,5 pontos
- Tom Maior - 269,4 pontos
- Estrela - 269,1 pontos
- MUM - 269,0 pontos
- Imperio - 268,9 pontos
- Camisa - 268,8 pontos
- Colorado - 268,7 pontos
- Vai-Vai - 268,6 pontos
- Rosas - 268,6 pontos
- Águia - 268,6 pontos
Quais são as campeãs de cada ano?
- Mocidade Alegre: 1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023, 2024 e 2026
- Vai-Vai: 1978, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008, 2011 e 2015
- Nenê de Vila Matilde: 1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1965, 1968, 1969, 1970, 1985 e 2001
- Camisa Verde e Branco: 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1989, 1990, 1991 e 1993
- Lavapés Pirata Negro: 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1961 e 1964
- Rosas de Ouro: 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994, 2010 e 2025
- Unidos do Peruche: 1957, 1962, 1965, 1966 e 1967
- Gaviões da Fiel: 1995, 1999, 2002 e 2003
- Império Casa Verde: 2005, 2006 e 2016
- Acadêmicos do Tatuapé: 2017 e 2018
- Manche Verde: 2019 e 2022
- X-9 Paulista: 1997 e 2000
- Águia de Ouro: 2020
- Brasil de Santos: 1954
*Em atualização.