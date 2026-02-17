Pop

Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo 2026

A escola Mocidade Alegre conseguiu 269,8 pontos no desfile do carnaval de São Paulo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 18h12.

Última atualização em 17 de fevereiro de 2026 às 18h28.

A Mocidade Alegre levou o título de campeã do Carnaval de 2026 em São Paulo. As notas foram apuradas na tarde desta terça-feira, 17 de fevereiro, no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

Este é o 13º título da escola de samba do Grupo Especial de São Paulo, que conquistou no total 269,8 pontos. Em segundo lugar, ficou a Gaviões da Fiel, com 269,7 pontos, e em terceiro, a Dragões, com 269,6. 

Em clima de celebração da vitória, a Mocidade Alegre exaltou a atriz Léa Garcia, com o enredo “Malunga Léa - Rapsódia de uma Deusa Negra”.

No entanto, as tradicionais escolas do grupo, Rosas de Ouro e Águia de Ouro foram rebaixadas e passam agora para o Grupo de Acesso I em 2027.

Veja a classificação geral

  1. Mocidade Alegre - 269,8 pontos
  2. Gaviões - 269.7 pontos
  3. Dragões - 269,6 pontos
  4. Tatuapé - 269,5 pontos
  5. Barroca - 269,5 pontos
  6. Tom Maior - 269,4 pontos
  7. Estrela - 269,1 pontos
  8. MUM - 269,0 pontos
  9. Imperio - 268,9 pontos
  10. Camisa - 268,8 pontos
  11. Colorado - 268,7 pontos
  12. Vai-Vai - 268,6 pontos
  13. Rosas - 268,6 pontos
  14. Águia - 268,6 pontos

Quais são as campeãs de cada ano?

  • Mocidade Alegre: 1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023, 2024 e 2026
  • Vai-Vai: 1978, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008, 2011 e 2015
  • Nenê de Vila Matilde: 1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1965, 1968, 1969, 1970, 1985 e 2001
  • Camisa Verde e Branco: 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1989, 1990, 1991 e 1993
  • Lavapés Pirata Negro: 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1961 e 1964
  • Rosas de Ouro: 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994, 2010 e 2025
  • Unidos do Peruche: 1957, 1962, 1965, 1966 e 1967
  • Gaviões da Fiel: 1995, 1999, 2002 e 2003
  • Império Casa Verde: 2005, 2006 e 2016
  • Acadêmicos do Tatuapé: 2017 e 2018
  • Manche Verde: 2019 e 2022
  • X-9 Paulista: 1997 e 2000
  • Águia de Ouro: 2020
  • Brasil de Santos: 1954

*Em atualização.

