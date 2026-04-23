Lucas Paquetá na Copa do Mundo? Os mistérios que álbum revela sobre time de Ancelotti

O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, já lançado na Espanha, colocou a seleção brasileira no centro de uma nova rodada de dúvidas sobre a convocação de Carlo Ancelotti. A página do Brasil traz Lucas Paquetá entre os nomes da equipe, deixa Neymar fora e mantém Rodrygo, mesmo com a indicação de que o atacante não disputará o torneio por conta de uma lesão.

A informação foi inicialmente divulgada pelo Estadão e ganhou repercussão depois de uma postagem no perfil do X (antigo Twitter), de Pedro Ivo Almeida, da ESPN Brasil, que mostra que os jogadores presentes no álbum indicam nomes pré-convocados, sem representar uma lista oficial vazada.

O material não confirma a convocação final, mas funciona como um sinal relevante a menos de um mês do anúncio da CBF. A lista oficial será divulgada no dia 18 de maio.

🚨 Sem Neymar, com Rodrygo: álbum da Copa do Mundo não errou praticamente nada. Definição ocorreu antes da lesão do atacante do Real Madrid. Impossível prever. De resto… a turma toda estará nos EUA. pic.twitter.com/pF4mDggXjO — Pedro Ivo Almeida (@pedroivoalmeida) April 21, 2026

Paquetá aparece, Neymar fica fora

A presença de Paquetá reforça o cenário de alta do meia na disputa por espaço no grupo. O jogador aparece na seção de meio-campistas ao lado de Casemiro e Bruno Guimarães.

Do outro lado, a ausência de Neymar chama atenção pelo peso simbólico. O atacante esteve nas edições de 2014, 2018 e 2022 e ainda tenta convencer Ancelotti a levá-lo para mais um Mundial.

O álbum também deixa fora Endrick e o goleiro Ederson, dois nomes que apareciam no radar para a convocação. A exclusão dos dois amplia a percepção de que ainda há definições em aberto no elenco brasileiro.

Os nomes do Brasil no álbum

Na versão já divulgada do álbum, o Brasil aparece com 18 jogadores.

Os goleiros são Alisson e Bento .

e . Entre os defensores, aparecem Marquinhos , Éder Militão , Gabriel Magalhães , Wesley e Danilo .

, , , e . No meio-campo, estão Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.

No ataque, o álbum traz Vinicius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

Maior álbum da história

A edição de 2026 será a maior da história da competição. Com a ampliação do torneio para 48 seleções, o álbum terá 980 figurinhas, sendo 68 especiais, distribuídas em 112 páginas.

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Cada pacote custará R$ 7, com sete figurinhas. O lançamento no Brasil está previsto para 1º de maio.

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho e será disputada em Estados Unidos, Canadá e México. A final está marcada para 19 de julho.