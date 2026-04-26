Esporte

Fifa negocia aumentar premiação da Copa do Mundo de 2026

Premiação do Mundial já havia batido recorde, com valor 50% acima da edição anterior

Fifa negocia aumentar premiação já recorde da Copa do Mundo de 2026 (Stacy Revere / Staff/Getty Images)

Fifa negocia aumentar premiação já recorde da Copa do Mundo de 2026 (Stacy Revere / Staff/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 26 de abril de 2026 às 18h27.

Última atualização em 26 de abril de 2026 às 18h28.

A Fifa abriu negociações com federações nacionais para aumentar a premiação destinada às 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026. A proposta será analisada na reunião do Conselho da entidade nesta terça-feira, 28, antes do 76º Congresso da Fifa, em Vancouver.

A iniciativa prevê um aumento nos valores já anunciados para o torneio, que será disputado entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

Premiação já havia subido 50%

Em dezembro, a Fifa informou que a premiação total da Copa de 2026 seria 50% maior do que a da edição anterior, chegando a US$ 655 milhões (R$ 3,60 bilhões), após uma contribuição financeira recorde de US$ 727 milhões (R$ 3,99 bilhões) para o torneio.

Agora, a entidade afirma que os valores ainda podem aumentar, impulsionados pela expectativa de ultrapassar US$ 11 bilhões em receita no ciclo de quatro anos entre 2023 e 2026.

"A Fifa confirma que está em negociações com federações de todo o mundo para aumentar as receitas disponíveis", afirmou um porta-voz da entidade à Reuters.

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Segundo o órgão, a proposta inclui não apenas o aumento da premiação para todas as equipes classificadas para o Mundial, mas também mais recursos para as 211 associações membros da entidade.

"A Copa do Mundo de 2026 será inovadora em termos de contribuição financeira para a comunidade global do futebol", afirmou o porta-voz.

A entidade também destacou que pretende aumentar os investimentos por meio do programa Fifa Forward.

Quanto cada seleção receberia

Pelo modelo anunciado em dezembro, a maior parte dos US$ 655 milhões seria destinada a pagamentos por desempenho esportivo.

  • Campeão: US$ 50 milhões (R$ 275 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 181,5 milhões)
  • Terceiro lugar: US$ 29 milhões (R$ 159,5 milhões)
  • Quarto lugar: US$ 27 milhões (R$ 148,5 milhões)
  • Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 104,5 milhões)
  • Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 82,5 milhões)
  • Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 60, 5 milhões)
  • Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 49,5 milhões)

Além disso, cada participante receberá US$ 1,5 milhão para custos de preparação.

Receita recorde impulsiona nova revisão

O relatório anual da Fifa de 2025 apontou que 93% da receita total prevista já havia sido contratada até o fim do ano passado.

Segundo a entidade, esse desempenho foi impulsionado pelo sucesso da primeira edição do Mundial de Clubes com 32 equipes, disputado nos Estados Unidos.

Com esse cenário, a Fifa avalia ampliar ainda mais a distribuição financeira da Copa de 2026, que será a primeira da história com 48 seleções participantes.

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