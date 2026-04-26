Fifa negocia aumentar premiação da Copa do Mundo de 2026

A Fifa abriu negociações com federações nacionais para aumentar a premiação destinada às 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026. A proposta será analisada na reunião do Conselho da entidade nesta terça-feira, 28, antes do 76º Congresso da Fifa, em Vancouver.

A iniciativa prevê um aumento nos valores já anunciados para o torneio, que será disputado entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

Premiação já havia subido 50%

Em dezembro, a Fifa informou que a premiação total da Copa de 2026 seria 50% maior do que a da edição anterior, chegando a US$ 655 milhões (R$ 3,60 bilhões), após uma contribuição financeira recorde de US$ 727 milhões (R$ 3,99 bilhões) para o torneio.

Agora, a entidade afirma que os valores ainda podem aumentar, impulsionados pela expectativa de ultrapassar US$ 11 bilhões em receita no ciclo de quatro anos entre 2023 e 2026.

"A Fifa confirma que está em negociações com federações de todo o mundo para aumentar as receitas disponíveis", afirmou um porta-voz da entidade à Reuters.

Segundo o órgão, a proposta inclui não apenas o aumento da premiação para todas as equipes classificadas para o Mundial, mas também mais recursos para as 211 associações membros da entidade.

"A Copa do Mundo de 2026 será inovadora em termos de contribuição financeira para a comunidade global do futebol", afirmou o porta-voz.

A entidade também destacou que pretende aumentar os investimentos por meio do programa Fifa Forward.

Quanto cada seleção receberia

Pelo modelo anunciado em dezembro, a maior parte dos US$ 655 milhões seria destinada a pagamentos por desempenho esportivo.

Campeão: US$ 50 milhões (R$ 275 milhões)

Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 181,5 milhões)

Terceiro lugar: US$ 29 milhões (R$ 159,5 milhões)

Quarto lugar: US$ 27 milhões (R$ 148,5 milhões)

Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 104,5 milhões)

Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 82,5 milhões)

Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 60, 5 milhões)

Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 49,5 milhões)

Além disso, cada participante receberá US$ 1,5 milhão para custos de preparação.

Receita recorde impulsiona nova revisão

O relatório anual da Fifa de 2025 apontou que 93% da receita total prevista já havia sido contratada até o fim do ano passado.

Segundo a entidade, esse desempenho foi impulsionado pelo sucesso da primeira edição do Mundial de Clubes com 32 equipes, disputado nos Estados Unidos.

Com esse cenário, a Fifa avalia ampliar ainda mais a distribuição financeira da Copa de 2026, que será a primeira da história com 48 seleções participantes.