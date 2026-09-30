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'Homem-Aranha: Um Novo Dia' já tem data para chegar ao streaming; veja quando

Filme estrelado por Tom Holland chega às plataformas digitais após superar US$ 2,4 bilhões em bilheteria mundial

Tom Holland em Homem-Aranha: Um Novo Dia; filme chega às plataformas digitais em outubro (Reprodução / Marvel Studios)

Tom Holland em Homem-Aranha: Um Novo Dia; filme chega às plataformas digitais em outubro (Reprodução / Marvel Studios)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10h39.

Última atualização em 30 de setembro de 2026 às 10h40.

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"Homem-Aranha: Um Novo Dia" já tem data para deixar os cinemas e chegar às plataformas digitais. O filme estrelado por Tom Holland estará disponível para compra e aluguel a partir da próxima segunda-feira, 5 de outubro, às 23h, pelo horário de Brasília.

O lançamento será feito inicialmente pela loja do Prime Video. A compra antecipada do filme já está disponível por R$ 39,90.

Onde assistir a Homem-Aranha: Um Novo Dia

O filme poderá ser comprado ou alugado digitalmente na loja do Prime Video. Após o aluguel, o usuário terá 30 dias para começar a assistir ao filme. Depois de iniciada a reprodução, serão 48 horas para concluir a exibição.

Por enquanto, a informação se refere à compra e ao aluguel digital. A chegada do filme a um catálogo de streaming por assinatura ocorre em outro momento.

Homem-Aranha: Um Novo Dia é um sucesso de bilheteria

A chegada às plataformas digitais acontece depois de um desempenho expressivo nos cinemas. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" arrecadou cerca de US$ 936,8 milhões na América do Norte em 47 dias de exibição, superando a bilheteria de "Star Wars: O Despertar da Força" no mercado.

No mundo, o longa já soma aproximadamente US$ 2,4 bilhões em bilheteria. O resultado coloca a produção entre as maiores arrecadações da história do cinema.

Qual é a história de Homem-Aranha: Um Novo Dia?

Dirigido por Destin Daniel Cretton, o filme se passa quatro anos depois dos acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa". Peter Parker agora vive sozinho e dedica a rotina ao combate ao crime em Nova York.

À medida que aumenta a pressão sobre o herói, ele passa por uma transformação física que ameaça sua própria existência. Ao mesmo tempo, uma sequência de crimes dá início a uma nova ameaça para o Homem-Aranha.

Além de Tom Holland, o elenco reúne Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned, Jon Bernthal como o Justiceiro, Mark Ruffalo como Bruce Banner, Michael Mando como Escorpião e Sadie Sink em um papel misterioso.

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