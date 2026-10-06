Com patrimônio de US$ 1 bilhão, Messi vai fazer algumas marcas 'chorarem' com sua despedida

(ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Repórter
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14h02.
A despedida de Lionel Messi da seleção argentina, em amistoso contra o Benim nesta terça-feira, 6, esgotou em 90 minutos ingressos de até R$ 1,6 mil para o Estádio Monumental de Núñez. A fornecedora de material esportivo Adidas lançou produtos comemorativos, enquanto especialistas em marketing esportivo avaliam que a saída da seleção não deve reduzir as receitas do jogador.
A despedida de Lionel Messi da seleção argentina ultrapassou o aspecto esportivo e se consolidou como um dos maiores marcos econômicos da história do esporte. O anúncio do último amistoso do craque com a camisa albiceleste, diante do Benim, nesta terça-feira, transformou Buenos Aires no centro de movimentação financeira.
O impacto da despedida foi percebido imediatamente na venda de ingressos para o Estádio Monumental de Núñez. As entradas, que chegaram a R$ 1,6 mil, foram esgotadas em apenas 90 minutos.
Além da bilheteria, o adeus de Messi impulsiona o mercado de patrocínios e ativações comerciais. Parceiras históricas do jogador prepararam ações exclusivas para o evento. A Adidas, fornecedora oficial de material esportivo, lançou uma linha comemorativa de uniformes e chuteiras com detalhes dourados para celebrar a trajetória do argentino.
Ao mesmo tempo, a Associação do Futebol Argentino (AFA) organizou, ao lado de patrocinadores master, a Fan Fest oficial "Gracias, Leo", nas proximidades do estádio. O espaço contará com telões, shows e experiências patrocinadas por empresas dos setores de bebidas e tecnologia, funcionando como ponto de encontro para os torcedores que não conseguiram ingressos.
A mobilização também alcançou as plataformas digitais. Nas redes sociais, a hashtag oficial da despedida dominou as discussões em dezenas de países e gerou bilhões de impressões em poucas horas, reforçando o alcance global da marca Messi.
A dúvida que surge agora é sobre os impactos da aposentadoria da seleção argentina na relação do jogador com as marcas.
Segundo dados da Bloomberg, Messi acumulou mais de US$ 700 milhões em salários e bônus desde 2007. Considerando receitas de investimentos e patrocínios, o patrimônio líquido do argentino ultrapassou US$ 1 bilhão, de acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg.
O valor o coloca ao lado do antigo rival Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro bilionário do futebol após assinar com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2023.
Nas redes sociais, Messi é a segunda personalidade mais seguida do Instagram, com 516 milhões de seguidores, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que soma 679 milhões. De acordo com a Forbes, o argentino pode faturar cerca de US$ 2,7 milhões por publicação patrocinada na plataforma.
No mercado publicitário, Messi tem pelo menos 11 grandes contratos de patrocínio. Entre eles está o acordo vitalício com a Adidas, estimado em US$ 25 milhões por ano. Outra parceria de destaque é com a Apple, responsável pelas transmissões da MLS.
Para especialistas em marketing esportivo, a saída da seleção não deve representar perda de receitas para o atleta.
“A aposentadoria da seleção argentina não significa a aposentadoria comercial de Messi. Os grandes contratos pessoais tendem a continuar porque as marcas não compraram apenas o jogador da seleção, compraram um dos maiores ícones da história do futebol. A narrativa agora migra de performance e conquistas para legado, longevidade e influência global. Messi deixa de ser apenas um atleta em atividade pela Argentina para se transformar definitivamente em uma marca atemporal, e isso pode manter seu valor comercial em altíssimo nível por muitos anos", analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.
"Messi consolidou-se como uma marca global que transcende os campos e os ciclos de sua carreira, atingindo o patamar de lendas como Michael Jordan e Serena Williams, cujo impacto comercial se mantém intenso mesmo após a aposentadoria. Seu legado, evidenciado pelo contrato vitalício com a Adidas e sua atuação no crescente mercado norte-americano pelo Inter Miami, desloca a narrativa comercial das convocações da seleção argentina para a celebração de sua história. Essa transição abre caminhos para que marcas se associem à sua trajetória simbólica, enquanto abre espaço para que novos patrocinadores apostem na próxima geração de atletas em ascensão", explica Thiciana Simão, CEO e cofundadora da AdSports.
"A aposentadoria da seleção não deve representar uma perda comercial para o Messi. A imagem dele já está em um nível de consolidação que transcende o atleta em atividade: ele passa a ocupar uma camada ainda mais valiosa como símbolo global. Na prática, pode até abrir novas oportunidades, já que uma agenda mais flexível permite ampliar presença em ativações, campanhas e projetos de marca. Esse movimento tende a se intensificar quando ele também encerrar a carreira nos clubes, transformando seu legado esportivo em um ativo comercial de longo prazo", pontua Wagner Leitzke, Head de Desenvolvimento de Negócios da Agência End to End.
|Empresa/Marca
|Valor do contrato
|Detalhes da parceria
|Adidas
|US$ 25 milhões por ano
|Parceira de Messi desde 2006. Em 2017, assinou um contrato vitalício com o jogador. Além do valor fixo, o argentino recebe royalties e participações nas vendas de produtos com seu nome.
|Apple (Apple TV)
|US$ 50 milhões por ano
|Acordo associado à ida de Messi para os Estados Unidos. O jogador recebe uma porcentagem da receita gerada por novas assinaturas do MLS Season Pass.
|PepsiCo (Pepsi, Gatorade e Lay's)
|Não divulgado
|Estima-se que o conjunto de marcas do grupo renda milhões de dólares anuais. Messi participa das principais campanhas globais da companhia.
|Anheuser-Busch InBev (Budweiser e Michelob Ultra)
|Não divulgado
|Messi é uma das principais peças das campanhas de marketing da Michelob Ultra.
|Mastercard
|Não divulgado
|Acordo plurianual no qual Messi atua como um dos embaixadores globais da marca.
|Bitget
|US$ 6,7 milhões por ano
|Contrato firmado com a corretora de criptoativos para promover a exchange.
|Socios.com
|US$ 20 milhões
|Valor total de um contrato de três anos firmado durante o período em que atuava pelo PSG, mantido em ações ligadas a fan tokens e engajamento de torcedores.
|Louis Vuitton
|US$ 1,7 milhão por ano
|Messi é embaixador das campanhas das linhas masculinas e de viagem da grife francesa.
|Hard Rock International
|Não divulgado
|Parceria ligada a restaurantes, hotéis e produtos licenciados, incluindo o "Messi Burger".
|PUBG Mobile / Epic Games
|Não divulgado
|Licenciamento de imagem para ativações promocionais e skins dentro dos jogos.
|Lowe's
|Não divulgado
|Acordo comercial voltado ao mercado norte-americano após a mudança de Messi para a Flórida.
|Stanley 1913
|Não divulgado
|Parceria recente focada no mercado dos Estados Unidos após a transferência para o Inter Miami.
O último amistoso de Lionel Messi pela seleção argentina será contra o Benim nesta terça-feira, 6, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.
Os ingressos para a despedida de Lionel Messi chegaram a R$ 1,6 mil e se esgotaram em apenas 90 minutos.
A fornecedora de material esportivo Adidas lançou uma linha comemorativa de uniformes e chuteiras com detalhes dourados. A Associação do Futebol Argentino e patrocinadores também organizaram a Fan Fest “Gracias, Leo”, com telões, shows e experiências de marcas dos setores de bebidas e tecnologia.
O patrimônio líquido de Lionel Messi ultrapassa US$ 1 bilhão, de acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg. Segundo a Bloomberg, o argentino acumulou mais de US$ 700 milhões em salários e bônus desde 2007.
Lionel Messi pode faturar cerca de US$ 2,7 milhões por publicação patrocinada no Instagram, segundo a Forbes. O jogador soma 516 milhões de seguidores e ocupa a segunda posição entre as personalidades mais seguidas da plataforma.
A saída da seleção não deve causar perda comercial para Lionel Messi, avaliam Fábio Wolff, da Wolff Sports, Thiciana Simão, da AdSports, e Wagner Leitzke, da Agência End to End. Segundo os especialistas, a imagem global, o legado esportivo e uma agenda mais flexível podem sustentar contratos e abrir novas oportunidades para o jogador.