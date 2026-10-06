Bolsa aos 200 mil, dólar abaixo de R$ 5 e DI em queda: onde colocar R$ 10 mil agora?

Depois de o Ibovespa avançar 7,7% em um único pregão na segunda-feira, 5, o dólar se aproximar de R$ 5 e os juros futuros caírem com força, o investidor que tem R$ 10 mil disponíveis enfrenta uma dúvida que ficou mais difícil de responder. Ainda vale entrar na bolsa depois da disparada, aproveitar as taxas da renda fixa ou usar o dólar mais barato para aumentar a exposição internacional?

A resposta dos especialistas ouvidos pela EXAME é que a renda fixa continua atrativa mesmo depois do fechamento da curva de juros, a bolsa ainda oferece oportunidades para quem sabe onde procurar e o dólar mais baixo abriu uma janela mais favorável para quem pretende construir patrimônio no exterior. O cuidado, agora, é não tomar decisões movidas pela euforia do curto prazo.

As opiniões divergem quando a pergunta é onde colocar a maior parte dos R$ 10 mil. O head de research da Eleven Financial, Fernando Siqueira, escolheria a renda fixa. João Daronco, head do time de ações da Suno Research, prefere uma parcela da bolsa que ficou para trás, as small caps. Outros especialistas defendem uma distribuição mais equilibrada entre ativos brasileiros e internacionais.

Bolsa ainda tem oportunidade depois da disparada

A forte valorização do Ibovespa reduziu o espaço para ganhos rápidos no curtíssimo prazo, mas não significa que a bolsa brasileira (B3) tenha deixado de oferecer oportunidades. Para Siqueira, da Eleven, o desempenho daqui para frente dependerá mais da evolução da economia, dos juros e da política fiscal do que da reação imediata do mercado aos acontecimentos recentes.

"Depois da alta, realmente o espaço para uma alta forte agora no curto prazo é menor", afirma. Na avaliação do especialista, a bolsa ainda pode ser um bom investimento quando analisada sob uma perspectiva de médio e longo prazo.

A preocupação da Eleven está, principalmente, em evitar que o investidor compre ações simplesmente porque viu o mercado subir. Uma valorização muito rápida pode ser seguida por realização de lucros e maior volatilidade. Nesta terça-feira, 6, por exemplo, o Ibovespa recua 0,64% por volta das 12h15 (horário de Brasília).

A Suno também vê espaço para ganhos, mas faz uma separação importante entre o desempenho do Ibovespa e o de empresas específicas. Para Daronco, algumas companhias já avançaram bastante, enquanto outras ficaram para trás mesmo apresentando resultados sólidos, é aí onde ele enxerga as oportunidades mais interessantes.

Segundo Daronco, as small caps negociam com múltiplos abaixo de sua média histórica e tendem a responder de maneira mais intensa caso a economia doméstica melhore e os juros caiam. Dentro desse universo, ele também chama atenção para empresas ligadas a commodities, principalmente agrícolas.

A visão encontra respaldo na análise de Rafael Minotto, da Ciano Investimentos, o qual vê que parte das grandes empresas domésticas, como bancos e elétricas, já incorporou boa parte da expectativa de queda dos juros aos preços. Nas small caps, porém, ainda haveria um desconto relevante em relação às médias.

Minotto ressalta que empresas menores tendem a ser mais sensíveis à redução da Selic, inclusive porque muitas possuem dívidas ligadas ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Juros menores podem reduzir despesas financeiras e melhorar os resultados.

Eleven prefere renda fixa para os R$ 10 mil

Se tivesse de escolher uma única classe neste momento, Siqueira ficaria com a renda fixa. Embora os juros futuros tenham recuado e os títulos tenham se valorizado, ele considera que as taxas brasileiras continuam elevadas e ainda podem proporcionar uma relação interessante entre risco e retorno.

A preferência seria por uma carteira de renda fixa com espaço relevante para prefixados. Se o cenário econômico melhorar nos próximos anos e as taxas continuarem caindo, esses títulos podem ganhar valor.

Ao mesmo tempo, na visão do analista, o risco seria mais controlado do que entrar pesadamente na bolsa depois de uma forte valorização. "Se você alocar em um desses mercados só nesse momento, eu preferia a renda fixa", afirma.

O fechamento recente da curva também não encerrou as oportunidades nessa classe. Fábio Murad, consultor da Wiser Asset, lembra que a Selic permanece em 13,75% ao ano e que os títulos continuam oferecendo taxas relevantes. O que mudou foi o potencial de ganho rápido com a valorização dos papéis.

Quem já estava posicionado antes da queda dos juros capturou uma parcela importante dessa marcação a mercado. Para quem entra agora, a renda fixa continua tendo papel de liquidez, proteção e equilíbrio. Mas Murad não recomenda concentrar todo o patrimônio nessa classe apenas porque o CDI continua alto.

"Juros mudam. Ciclos mudam. Patrimônio precisa estar preparado para vários cenários", afirma o consultor.

O sócio da Nexgen Capital, Lucas Oliveira, também considera que ainda há oportunidades. Caso a melhora do ambiente macroeconômico se confirme, as taxas de médio e longo prazo podem continuar caindo. Isso significa que os papéis disponíveis atualmente ainda podem se beneficiar de um novo fechamento da curva.

A Nexgen entende, no entanto, que a decisão deve começar pelo perfil do investidor. Quem é mais conservador e precisa de liquidez deveria manter uma parcela maior do patrimônio em renda fixa pós-fixada.

Já investidores que suportam maior volatilidade e possuem horizonte mais longo podem aumentar de forma tática a exposição à bolsa.

Dólar perto de R$ 5 abre janela para investir no exterior

Se bolsa e renda fixa exigem atenção depois da forte reprecificação, a queda do dólar criou uma situação diferente para quem ainda tem pouco ou nenhum patrimônio fora do Brasil. Siqueira considera o momento relativamente mais favorável para iniciar essa diversificação.

Além da moeda mais barata, o analista da Eleven destaca que os juros no exterior ainda oferecem alternativas para investidores que buscam aplicações conservadoras em outros mercados.

Entretanto, a recomendação não é tentar acertar o menor preço possível do dólar. A Suno defende uma estratégia de aportes recorrentes, que dilui o risco de entrar antes de uma nova queda ou de ficar completamente de fora caso a moeda volte a subir.

"Geralmente quando o dólar cai ninguém quer comprar e quando o dólar sobe todo mundo se arrepende de não ter comprado", diz Daronco.

Oliveira, da Nexgen, segue uma linha semelhante, de que o real pode continuar se valorizando caso o ambiente doméstico melhore, mas o nível atual do câmbio já torna a entrada mais competitiva para quem deseja diversificar o patrimônio.

A estratégia sugerida é fazer remessas de maneira recorrente e fracionada. "Em momentos de queda expressiva, como a que experienciamos ontem, consideramos ser um bom momento para fazer um primeiro envio para quem ainda não tem exposição e objetiva ter", afirma Oliveira.

Minotto, da Ciano, acrescenta que comprar dólar apenas apostando na valorização da moeda não parece a estratégia mais atraente. A exposição internacional faria mais sentido por meio de ativos capazes de gerar rendimento em dólar, como ações americanas e títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

Como dividir R$ 10 mil agora?

Para quem não pretende escolher apenas uma classe, Murad propõe uma divisão simples. Em um exemplo didático, sem considerar as características individuais de cada investidor, ele colocaria R$ 4 mil em renda fixa, R$ 3 mil na bolsa e R$ 3 mil em investimentos internacionais.

Antônio Patrus, CEO da Bossa Invest, apresenta uma divisão próxima. Em um cenário genérico, destinaria R$ 4 mil para renda fixa, R$ 3,5 mil para bolsa e R$ 2,5 mil para exposição internacional. O objetivo seria combinar estabilidade e liquidez com ativos capazes de capturar crescimento no Brasil e no exterior.

"Faz mais sentido construir posição de forma gradual e seletiva." Antônio Patrus, CEO da Bossa Invest

Patrus acrescenta ainda uma quarta classe à discussão, isto é, o venture capital pode complementar a carteira ao permitir exposição a empresas privadas em fases anteriores de crescimento, embora tenha riscos e características diferentes da bolsa e da renda fixa.

Nem tudo que subiu ficou caro

A forte valorização da Bolsa também não deve ser interpretada automaticamente como sinal de que todos os ativos ficaram caros. Murad destaca que preço e valuation são conceitos diferentes e que a alta de um índice não elimina oportunidades dentro do mercado.

Oliveira, da Nexgen, destaca que, entre os fatores que podem sustentar a bolsa, estão preços ainda descontados em algumas empresas, eventual aumento do fluxo de capital estrangeiro e uma migração de parte do patrimônio dos brasileiros, hoje concentrado em renda fixa, para ativos de risco.

"Importante o investidor não tomar decisões na euforia do momento", alerta Oliveira. A execução da agenda fiscal e o comportamento dos juros globais ainda podem frear uma trajetória de alta, explica.

Na Ciano, Minotto vê as large caps domésticas como a parcela mais esticada do mercado, porque muitas já incorporaram às cotações parte da expectativa de queda da Selic e de melhora fiscal. Ele identifica mais espaço nas small caps e nos títulos de renda fixa de prazo mais longo.

*As análises feitas nesta reportagem pelos especialistas não constituem indicações de investimento. Cada investidor deve olhar para o seu perfil e a sua carteira individualmente.