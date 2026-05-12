Neymar ainda é dúvida para a Copa; veja com quem o atacante 'briga' por uma vaga

A presença de Neymar na Copa do Mundo é vista como dúvida. O jogador do Santos vive na expectativa de ser convocado para a competição e aguarda a lista final, a ser divulgada no dia 18 de maio.

Nesta segunda, 11, uma pré-lista, com 55 nomes, foi enviada à Fifa. Os nomes não serão divulgados; no entanto, é possível que Neymar esteja presente, principalmente após lesões no setor de ataque, como Rodrygo, e possivelmente Estêvão.

Desde que Ancelotti assumiu o comando da seleção, em maio de 2025, o atleta conviveu com diversos problemas físicos e sequer foi convocado pelo italiano. A última vez que o brasileiro vestiu a Amarelinha foi em outubro de 2023.

A lista de atacantes que devem disputar Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, está praticamente fechada.

No entanto, com o nome na pré-lista, Neymar mantém a esperança de conseguir alguma das vagas remanescentes no ataque. Para isso, Ancelotti teria que surpreender e deixar de fora atletas que já foram testados por ele - exatamente para dar espaço ao jogador do Santos na lista final.

Veja como está o ataque da seleção brasileira atualmente

Neste momento, faltando menos de um mês para a Copa do Mundo, Ancelotti deve convocar entre oito a nove atacantes, sendo que seis já estão praticamente garantidos.

Vinicius Junior, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e João Pedro só ficam de fora em caso de lesão. Estêvão seria outro atleta que também estaria confirmado, mas um problema muscular pode deixá-lo de fora.

Assim, sobram de três a quatro vagas que podem ser ocupadas. Além de Neymar, Endrick, Rayan, Antony, Igor Thiago, Pedro, Richarlison, Igor Jesus e Kaio Jorge disputam as lacunas da seleção brasileira.