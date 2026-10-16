Dona da Piraquê e Adria assume controle de fábrica de R$ 138 milhões da 'cidade da bolacha'

RESUMO ＋ A fabricante de alimentos M. Dias Branco, dona de Piraquê, Adria e Vitarella, anunciou nesta sexta-feira, 16, a compra de 80% da Grespan, fabricante de pães congelados com receita bruta de R$ 138,7 milhões em 2025. A aquisição marca a entrada da companhia no mercado de panificação congelada, que pretende expandir com sua estrutura comercial e de distribuição.

A dona de marcas como Piraquê, Adria e Vitarella acaba de assumir o controle de uma fabricante de pães congelados que faturou quase 139 milhões de reais no ano passado. A M. Dias Branco anunciou nesta sexta-feira, 16, a compra de 80% da Grespan. O valor da operação não foi divulgado.

Fundada em 2009, a Grespan nasceu em Marília, no interior de São Paulo, conhecida como a “cidade da bolacha” pela concentração de indústrias de biscoitos. Apesar da tradição local, a empresa construiu seu negócio em outro produto popular entre os brasileiros: o pão francês, vendido congelado para supermercados, atacarejos e padarias.

A aquisição marca a entrada da M. Dias Branco no mercado de panificação congelada. Com receita bruta de R$ 138,7 milhões em 2025 e mais de 1.100 clientes, a Grespan atua principalmente no Sudeste e oferece uma alternativa para estabelecimentos que enfrentam dificuldades para contratar padeiros e manter a produção ao longo do dia.

“Com a operação, fortaleceremos a presença da companhia em um mercado resiliente, de elevado potencial de crescimento e ainda bastante fragmentado. Ao mesmo tempo, a aquisição adiciona uma plataforma de negócios altamente complementar às nossas operações”, afirma Gustavo Theodozio, vice-presidente de Investimentos, Controladoria e Relações com Investidores da M. Dias Branco.

Agora, a aposta é usar a estrutura comercial e de distribuição da M. Dias Branco para levar os produtos da Grespan a novos mercados. Os fundadores da empresa paulista permanecerão no negócio por até cinco anos para apoiar a integração. A companhia ainda não divulgou metas de expansão ou o investimento previsto para essa nova etapa.

Como funciona o negócio de pães congelados da Grespan?

O pão francês é o principal produto da Grespan. A empresa fornece pães congelados para supermercados, atacarejos e padarias, que podem assar os produtos ao longo do dia, conforme a demanda dos consumidores.

O modelo busca resolver um problema comum nesses estabelecimentos: a dificuldade de encontrar profissionais qualificados para produzir pães diariamente. Ao receber o produto congelado, o comerciante reduz a necessidade de preparar a massa do zero e consegue ajustar a quantidade de pães assados ao movimento da loja.

Mas a Grespan não vende apenas alimentos. A empresa também oferece logística própria, equipamentos e suporte técnico aos clientes. O portfólio reúne mais de 60 produtos.

Na prática, o negócio depende de uma relação mais próxima com os estabelecimentos do que a venda tradicional de biscoitos e massas. Além de entregar os produtos, a fabricante precisa garantir condições de armazenamento e orientar os clientes sobre o preparo.

“Identificamos que o modelo de atuação da Grespan é muito parecido com o da M. Dias Branco, com uma solução completa para os clientes, garantindo padronização, eficiência operacional, redução de desperdícios e pão fresco ao consumidor durante todo o dia”, afirma Fábio Cefaly, diretor executivo de Relações com Investidores e Novos Negócios da M. Dias Branco.

Segundo o executivo, a escassez de mão de obra qualificada aumenta o interesse por soluções que simplifiquem a produção dentro de supermercados e padarias.

A oportunidade está em um mercado de grande porte. A panificação movimentou aproximadamente R$ 164 bilhões no Brasil em 2025 e atende cerca de 47,5 milhões de consumidores diariamente.

Esse valor, porém, considera todo o setor de panificação, e não apenas o segmento de pães congelados.

Por que a M. Dias Branco decidiu comprar a Grespan?

A aquisição faz parte de uma estratégia de diversificação da M. Dias Branco, que construiu sua presença nacional principalmente com biscoitos, massas e farinhas.

Nos últimos anos, a companhia passou a comprar empresas para entrar em novas categorias de alimentos.

Em 2021, adquiriu a Fit Food, especializada em produtos como biscoitos de arroz, pastas de amendoim e snacks. No ano seguinte, comprou a Jasmine Alimentos, ampliando sua presença no mercado de produtos integrais, orgânicos e sem glúten.

Ainda em 2022, anunciou a aquisição da uruguaia Las Acacias, fabricante de massas, em sua primeira operação internacional.

A compra da Grespan acrescenta um negócio com características diferentes ao portfólio. Enquanto biscoitos e massas secas podem ser armazenados por períodos mais longos, os pães congelados exigem transporte e armazenamento em temperaturas controladas, além de equipamentos nos pontos de venda.

Isso significa que a expansão depende de mais do que colocar os produtos em novos supermercados. A companhia terá de ampliar a distribuição sem comprometer a conservação dos alimentos e o atendimento aos clientes.

Atualmente, a M. Dias Branco possui 22 unidades industriais e 25 filiais comerciais. Seus produtos são vendidos em todo o Brasil e em mais de 40 países.

Já a Grespan concentra sua operação principalmente no Sudeste. A expectativa da compradora é aproveitar sua estrutura comercial para alcançar novos mercados.

Os fundadores José Marcos Grespan e Marlene Tereza Grespan Ferrari permanecerão na operação por até cinco anos, período em que deverão contribuir para a integração entre as empresas.

A M. Dias Branco não informou quais regiões pretende priorizar, se haverá ampliação da capacidade produtiva ou quanto espera faturar com a nova operação.

A aquisição amplia a presença da companhia no setor de alimentos, mas também traz um desafio operacional: transformar um negócio concentrado no Sudeste em uma operação de maior alcance, mantendo a estrutura necessária para entregar pão congelado a supermercados e padarias.