Manchester City x Nottingham Forest: onde assistir, horário e escalações

O Manchester City enfrenta o Nottingham Forest nesta quarta-feira, 4, às 16h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela Premier League. A partida será disputada no Etihad Stadium, em Manchester, e coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na tabela do campeonato inglês.

Enquanto o City tenta encurtar a distância para o líder Arsenal na corrida pelo título, o Nottingham Forest luta para se manter longe da zona de rebaixamento.

Como chega o Manchester City para o jogo?

O Manchester City chega para o confronto ocupando a segunda posição da Premier League, com 59 pontos em 28 jogos, e segue perseguindo o líder Arsenal na corrida pelo título. O Citizens tem uma partida a menos e atualmente estão há cinco pontos de diferença.

A equipe de Pep Guardiola vive boa sequência: a equipe está invicta há seis partidas na liga, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, período em que marcou 10 gols. A sua última vítima foi o Leeds, conquistando a vitória por 1 a 0. O resultado manteve o time próximo da liderança do campeonato inglês.

Como chega o Nottingham Forest para o jogo?

Os Reds vive um momento mais delicado na temporada. A equipe ocupa a 17ª posição, com 27 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos da Premier League, o time do técnico Vitor Pereira somou apenas dois pontos, com três derrotas e dois empates, e marcou apenas três gols no período.

Esse cenário coloca o confronto no Etihad Stadium como um duelo entre um candidato ao título e um time que luta para se afastar da parte inferior da tabela.

Onde assistir Manchester City x Nottingham Forest ao vivo?

A partida terá transmissão no Disney+.

Que horas é o jogo Manchester City x Nottingham Forest hoje?

A partida é nesta quarta-feira, 4, às 16h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Ait-Nouri; Nico Gonzalez; Cherki, Reijnders, Phil Foden e Semenyo; Marmoush.

Nottingham Forest (Técnico: Vitor Pereira)

Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Sangare e Elliot Anderson; Ndoye, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Igor Jesus.