Quem vai cantar no 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'? Veja as atrações

'Victoria’s Secret Fashion Show 2026': após duas edições em Nova York, o evento retorna a Los Angeles com artistas de diferentes gêneros musicais (Reprodução / @victoriassecret/Instagram)
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Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05h01.
O “Victoria’s Secret Fashion Show 2026” acontece neste domingo, 18 de outubro, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com quatro atrações musicais confirmadas. A seleção mantém a proposta adotada nas duas edições anteriores do evento, com uma programação musical composta exclusivamente por mulheres.
As quatro atrações musicais do Victoria’s Secret Fashion Show 2026 serão: o grupo de pop global KATSEYE, a cantora country Megan Moroney, a rapper Megan Thee Stallion e Tate McRae, novo talento do pop.
O desfile será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, no domingo, 18 de outubro. A transmissão está prevista para começar às 20h30, no horário de Brasília, pelo YouTube e pelas redes sociais oficiais da Victoria’s Secret.
A lista oficial divulgada na última quinta-feira, 15, reúne os seguintes nomes:
A edição de 2026 terá o conceito “Fandemonium”, desenvolvido para celebrar a relação entre a marca e seus admiradores. A proposta explora referências à cultura norte-americana e ao chamado sonho americano, com uma experiência que aproxima os fãs da passarela.
Uma das iniciativas ligadas ao conceito é a série documental “Angels Among Us”, disponível no YouTube. A produção acompanha candidatas interessadas em conquistar o posto de nova Angel da Victoria’s Secret, mostrando etapas da seleção e os bastidores da busca.
A vencedora terá a oportunidade de desfilar no evento e conquistar um contrato exclusivo com a IMG Models.
Um dos elementos mais emblemáticos da história da Victoria’s Secret também está entre os destaques da edição de 2026: o retorno do Fantasy Bra. A peça luxuosa, tradicionalmente confeccionada com pedras preciosas e materiais de alto valor, tornou-se um dos símbolos mais conhecidos dos desfiles da marca.
Ao longo dos anos, o sutiã foi usado por modelos como Gisele Bündchen, Adriana Lima, Heidi Klum e Tyra Banks. A apresentação da peça costumava ser um dos momentos mais aguardados do evento, com criações que combinavam joalheria e alta-costura.