Quem vai cantar no 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'? Veja as atrações

O “Victoria’s Secret Fashion Show 2026” acontece neste domingo, 18 de outubro, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com quatro atrações musicais confirmadas. A seleção mantém a proposta adotada nas duas edições anteriores do evento, com uma programação musical composta exclusivamente por mulheres.

Quem vai cantar no Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

As quatro atrações musicais do Victoria’s Secret Fashion Show 2026 serão: o grupo de pop global KATSEYE, a cantora country Megan Moroney, a rapper Megan Thee Stallion e Tate McRae, novo talento do pop.

Quando e onde assistir ao desfile?

O desfile será realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, no domingo, 18 de outubro. A transmissão está prevista para começar às 20h30, no horário de Brasília, pelo YouTube e pelas redes sociais oficiais da Victoria’s Secret.

Quais modelos vão desfilar no 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

A lista oficial divulgada na última quinta-feira, 15, reúne os seguintes nomes:

Amelia Grey;

Adriana Lima;

Gigi Hadid;

Candice Swanepoel;

Liu Wen;

Grace Elizabeth;

Joan Smalls;

Devyn Garcia;

Imaan Hammam;

Anok Yai;

Ashley Graham;

Abby Champion;

Alex Consani;

Paloma Elsesser;

Precious Lee.

Qual é o tema do 'Victoria’s Secret Fashion Show 2026'?

A edição de 2026 terá o conceito “Fandemonium”, desenvolvido para celebrar a relação entre a marca e seus admiradores. A proposta explora referências à cultura norte-americana e ao chamado sonho americano, com uma experiência que aproxima os fãs da passarela.

Uma das iniciativas ligadas ao conceito é a série documental “Angels Among Us”, disponível no YouTube. A produção acompanha candidatas interessadas em conquistar o posto de nova Angel da Victoria’s Secret, mostrando etapas da seleção e os bastidores da busca.

A vencedora terá a oportunidade de desfilar no evento e conquistar um contrato exclusivo com a IMG Models.

Fantasy Bra retorna ao desfile da Victoria’s Secret

Um dos elementos mais emblemáticos da história da Victoria’s Secret também está entre os destaques da edição de 2026: o retorno do Fantasy Bra. A peça luxuosa, tradicionalmente confeccionada com pedras preciosas e materiais de alto valor, tornou-se um dos símbolos mais conhecidos dos desfiles da marca.

Ao longo dos anos, o sutiã foi usado por modelos como Gisele Bündchen, Adriana Lima, Heidi Klum e Tyra Banks. A apresentação da peça costumava ser um dos momentos mais aguardados do evento, com criações que combinavam joalheria e alta-costura.