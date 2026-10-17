Como zerar alucinações na IA corporativa: o método para cair de 14% para 0.8% de erro

Bases documentais confiáveis e mecanismos de validação ajudam a reduzir respostas incorretas geradas por IA (PhonlamaiPhoto/Getty Images)
Redatora
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05h01.
Uma resposta incorreta de um chatbot pode parecer convincente o suficiente para passar despercebida.
O problema é conhecido como alucinação: quando a inteligência artificial apresenta informações falsas, imprecisas ou sem respaldo como se fossem verdadeiras.
Reduzir esse risco exige mudanças na maneira como a ferramenta recebe informações, produz respostas e verifica o que entrega.
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Ferramentas generativas produzem respostas com base em padrões aprendidos durante o treinamento e nas informações disponíveis em cada interação.
Quando faltam dados, o contexto é confuso ou a pergunta ultrapassa o que conseguem responder com segurança, podem gerar uma conclusão plausível, mas incorreta.
Aumentar a precisão das instruções ajuda, mas não resolve todas as causas. Uma IA usada no meio corporativo, por exemplo, precisa ter acesso às informações certas e mecanismos para identificar respostas que não encontram respaldo nos dados consultados.
Uma das técnicas usadas para reduzir alucinações é a geração aumentada por recuperação, conhecida pela sigla RAG.
Antes de responder, a aplicação busca informações em uma base de documentos, como políticas internas, contratos, manuais e relatórios. A IA utiliza o material recuperado para formular a resposta.
A resposta pode incluir referências para que o usuário confira a informação original.
A técnica, porém, não garante precisão por si só. Se a busca encontrar documentos desatualizados, recuperar trechos irrelevantes ou deixar de localizar a informação necessária, a resposta ainda pode conter erros.
Manter a base organizada e testar a qualidade da recuperação são etapas essenciais.
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Uma implementação confiável combina diferentes controles.
O primeiro é limitar as respostas às fontes disponíveis e orientar a ferramenta a reconhecer quando não há informação suficiente.
O segundo é avaliar as saídas antes de disponibilizá-las. Testes com perguntas reais ajudam a identificar informações inventadas, referências incorretas e respostas que contradizem os documentos.
Em atividades de maior risco, uma pessoa pode revisar os casos duvidosos antes da entrega.
Por fim, a empresa precisa acompanhar o desempenho continuamente. Mudanças nos documentos, nas perguntas dos usuários e nas configurações podem alterar os resultados.
Monitoramento, registro de erros e novos testes ajudam a detectar problemas que surgem depois da implantação.
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Não existe um método universal capaz de garantir uma taxa baixa ou específica de erros em qualquer aplicação corporativa ou prometer que as alucinações serão zeradas.
O objetivo das empresas deve ser medir o próprio desempenho, reduzir erros relevantes e estabelecer limites de uso compatíveis com os riscos.
Na IA corporativa, confiança depende menos de uma promessa de infalibilidade e mais de processos capazes de detectar, corrigir e prevenir falhas.