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Como zerar alucinações na IA corporativa: o método para cair de 14% para 0.8% de erro

Combinar fontes confiáveis, validação de respostas e monitoramento ajuda empresas a reduzir informações inventadas por ferramentas de inteligência artificial

Bases documentais confiáveis e mecanismos de validação ajudam a reduzir respostas incorretas geradas por IA (PhonlamaiPhoto/Getty Images)

Bases documentais confiáveis e mecanismos de validação ajudam a reduzir respostas incorretas geradas por IA (PhonlamaiPhoto/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05h01.

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Uma resposta incorreta de um chatbot pode parecer convincente o suficiente para passar despercebida.

O problema é conhecido como alucinação: quando a inteligência artificial apresenta informações falsas, imprecisas ou sem respaldo como se fossem verdadeiras.

Reduzir esse risco exige mudanças na maneira como a ferramenta recebe informações, produz respostas e verifica o que entrega.

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Por que a IA inventa informações

Ferramentas generativas produzem respostas com base em padrões aprendidos durante o treinamento e nas informações disponíveis em cada interação.

Quando faltam dados, o contexto é confuso ou a pergunta ultrapassa o que conseguem responder com segurança, podem gerar uma conclusão plausível, mas incorreta.

Aumentar a precisão das instruções ajuda, mas não resolve todas as causas. Uma IA usada no meio corporativo, por exemplo, precisa ter acesso às informações certas e mecanismos para identificar respostas que não encontram respaldo nos dados consultados.

RAG: respostas apoiadas em fontes verificáveis

Uma das técnicas usadas para reduzir alucinações é a geração aumentada por recuperação, conhecida pela sigla RAG.

Antes de responder, a aplicação busca informações em uma base de documentos, como políticas internas, contratos, manuais e relatórios. A IA utiliza o material recuperado para formular a resposta.

A resposta pode incluir referências para que o usuário confira a informação original.

A técnica, porém, não garante precisão por si só. Se a busca encontrar documentos desatualizados, recuperar trechos irrelevantes ou deixar de localizar a informação necessária, a resposta ainda pode conter erros.

Manter a base organizada e testar a qualidade da recuperação são etapas essenciais.

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Como reduzir a margem de erro

Uma implementação confiável combina diferentes controles.

O primeiro é limitar as respostas às fontes disponíveis e orientar a ferramenta a reconhecer quando não há informação suficiente.

O segundo é avaliar as saídas antes de disponibilizá-las. Testes com perguntas reais ajudam a identificar informações inventadas, referências incorretas e respostas que contradizem os documentos.

Em atividades de maior risco, uma pessoa pode revisar os casos duvidosos antes da entrega.

Por fim, a empresa precisa acompanhar o desempenho continuamente. Mudanças nos documentos, nas perguntas dos usuários e nas configurações podem alterar os resultados.

Monitoramento, registro de erros e novos testes ajudam a detectar problemas que surgem depois da implantação.

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É possível reduzir drasticamente erros da IA?

 

Não existe um método universal capaz de garantir uma taxa baixa ou específica de erros em qualquer aplicação corporativa ou prometer que as alucinações serão zeradas.

O objetivo das empresas deve ser medir o próprio desempenho, reduzir erros relevantes e estabelecer limites de uso compatíveis com os riscos.

Na IA corporativa, confiança depende menos de uma promessa de infalibilidade e mais de processos capazes de detectar, corrigir e prevenir falhas.

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