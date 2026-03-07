Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Barcelona visita o Athletic Bilbao neste sábado (7), às 17h (de Brasília), no San Mamés, pela 27ª rodada da LaLiga.

Como chega o Athletic Bilbao para o confronto

O Athletic Bilbao abre a rodada em 9º, com 35 pontos, e vê o jogo como chance de reduzir a distância para o G6, que é de 5 pontos, aproveitando o mando. A equipe chega de eliminação recente na Copa do Rei para a Real Sociedad, mas agora vira a chave para a reta final de LaLiga.

Como chega o Barcelona para o confronto

O Barcelona lidera o campeonato com 64 pontos e entra em campo para manter a vantagem na liderança. O time também vem da eliminação na Copa do Rei no meio de semana para o rival Atlético de Madrid, mas chega embalado por vitórias recentes no Espanhol, incluindo o 4 a 1 sobre o Villarreal na última rodada.



Onde assistir Athletic Bilbao x Barcelona ao vivo

A transmissão é do Disney+.

Prováveis escalações

Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)

Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Sancet; Iñaki Williams, Álex Berenguer e Guruzeta.

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric, Gerard Martín; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres.