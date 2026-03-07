Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações

Barcelona: Barça busca se consolidar na liderança da LaLiga (Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 7 de março de 2026 às 15h55.
O Barcelona visita o Athletic Bilbao neste sábado (7), às 17h (de Brasília), no San Mamés, pela 27ª rodada da LaLiga.
O Athletic Bilbao abre a rodada em 9º, com 35 pontos, e vê o jogo como chance de reduzir a distância para o G6, que é de 5 pontos, aproveitando o mando. A equipe chega de eliminação recente na Copa do Rei para a Real Sociedad, mas agora vira a chave para a reta final de LaLiga.
O Barcelona lidera o campeonato com 64 pontos e entra em campo para manter a vantagem na liderança. O time também vem da eliminação na Copa do Rei no meio de semana para o rival Atlético de Madrid, mas chega embalado por vitórias recentes no Espanhol, incluindo o 4 a 1 sobre o Villarreal na última rodada.
A transmissão é do Disney+.
Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Sancet; Iñaki Williams, Álex Berenguer e Guruzeta.
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric, Gerard Martín; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres.