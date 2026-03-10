Mirassol x Santos: horário, onde assistir e prováveis escalações

Santos: equipe enfrenta o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro (Redes Sociais/Reprodução)
Freelancer
Publicado em 10 de março de 2026 às 11h00.
Mirassol e Santos se enfrentam nesta terça-feira, 10, às 21h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
O confronto coloca frente a frente duas equipes próximas na tabela neste início de competição. O Mirassol aparece no meio da classificação com cinco pontos, enquanto o Santos, sem Neymar para a partida, soma quatro e busca subir posições nas primeiras rodadas da competição.
O Mirassol chega para o duelo ocupando a 10ª posição da tabela, com cinco pontos conquistados em três partidas. A equipe comandada por Rafael Guanaes soma uma vitória e dois empates neste início de campeonato.
Sem compromissos após não se classificar para o mata-mata no Campeonato Paulista e ter seu jogo contra o Flamengo adiado no Brasileirão, o time do interior paulista teve quase 22 dias de preparação antes da retomada do Brasileirão.
O Santos chega ao confronto em 13º lugar, com quatro pontos em quatro jogos disputados. A equipe busca a segunda vitória na competição para tentar iniciar uma recuperação na tabela. Na última rodada, o Peixe venceu o Vasco por 2 a 1 na Vila Belmiro, resultado tirou o time da zona de rebaixamento.
Para a partida de hoje, o técnico Juan Pablo Vojvoda não contará com Neymar, que ficou fora da lista de relacionados por controle de carga física. Em contrapartida, o treinador pode contar com o recém-contratado volante Christian Oliva.
O zagueiro Lucas Veríssimo já está regularizado no BID, porém segue no Catar por conta dos conflitos no Oriente Médio e ainda não tem previsão de retorno ao Brasil.
A partida terá transmissão pelo Premiere e Amazon Prime Video.
O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília).
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Lucas Mugni; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça.
Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinícius Lira; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Barreal; Rony, Moisés e Gabriel Barbosa.