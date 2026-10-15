Qual foi o resultado do jogo do Palmeiras ontem?

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 nesta quarta-feira, 14, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores 2026.

Flaco López e Marlon Freitas marcaram para o time paulista, enquanto Wesley Natã descontou nos acréscimos.

Com o resultado, o Palmeiras precisa de um empate na partida de volta, marcada para quarta-feira, 21, no Nubank Parque, em São Paulo, para avançar à final. O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente. Uma vitória tricolor por um gol leva a decisão para os pênaltis.

O vencedor enfrentará na final quem avançar do confronto entre Estudiantes de La Plata, da Argentina, e Flamengo, atual campeão da Libertadores. O jogo de ida entre as equipes será disputado nesta quinta-feira, 15. A final está marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Fluminense?

O Fluminense dominou a posse de bola no primeiro tempo, mas teve dificuldades para transformar o controle da partida em gols. Com Paulo Henrique Ganso na organização das jogadas, o time carioca tentou superar a defesa palmeirense com finalizações de média distância.

Hulk, Nonato e Agustín Canobbio arriscaram chutes, mas não conseguiram abrir o placar. Aos 41 minutos, Ganso encontrou Hulk dentro da área, e o atacante finalizou forte. O goleiro Carlos Miguel defendeu com o peito e evitou o gol tricolor.

O Palmeiras aproveitou uma das primeiras oportunidades que teve. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Andreas Pereira tabelou com o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, que cruzou rasteiro para Flaco López finalizar de primeira e abrir o placar.

O gol premiou a eficiência do time paulista, que manteve a estratégia de defender com segurança e explorar os contra-ataques.

Marlon Freitas amplia para o Palmeiras

No segundo tempo, o Fluminense continuou buscando o empate, enquanto o Palmeiras aproveitava os espaços deixados pelo adversário. Agustín Giay chegou a ameaçar ampliar a vantagem em um contra-ataque, mas finalizou para fora.

Aos 36 minutos da etapa final, Felipe Anderson teve uma oportunidade cara a cara com Fábio, que fez a defesa. Pouco depois, porém, o goleiro não conseguiu evitar o segundo gol palmeirense.

Aos 39 minutos, Maurício tocou para Ramón Sosa, que finalizou rasteiro. Fábio defendeu, mas Felipe Anderson recuperou a bola e ajeitou de cabeça para trás. Marlon Freitas chegou batendo de primeira, no canto, e ampliou para 2 a 0.

Wesley Natã diminui nos acréscimos

Quando a vitória por dois gols de diferença parecia encaminhada, o Fluminense diminuiu o placar. Aos 48 minutos do segundo tempo, Guga recebeu pela direita e cruzou para a área. O goleiro Carlos Miguel saiu mal, e Wesley Natã aproveitou para cabecear para o fundo da rede.

O atacante havia entrado em campo aos 39 minutos da etapa final. Após marcar, comemorou: "É um sonho realizado", segundo a AFP.

Estatísticas de Fluminense x Palmeiras

O Fluminense terminou a partida com 64% de posse de bola e 11 finalizações, contra 36% e sete chutes do Palmeiras. Apesar do maior volume ofensivo, o time carioca acertou o gol quatro vezes, uma a menos que o adversário.

O Palmeiras também somou mais desarmes, com 27 contra 22 do Fluminense. Na disciplina, o time paulista recebeu três cartões amarelos, para Alexander Barboza, Giay e Maurício. Nonato foi advertido pelo time carioca. Não houve expulsões.

A partida teve público de 69.039 torcedores no Maracanã.

Palmeiras busca mais uma final de Libertadores

O Palmeiras conquistou a Libertadores em 1999, 2020 e 2021 e disputou a final da edição de 2025 contra o Flamengo, que venceu por 1 a 0, em Lima, no Peru. A equipe paulista tenta voltar à decisão continental em 2026.

Clubes brasileiros venceram as últimas sete edições da Libertadores, desde 2019.

*Com informações da AFP