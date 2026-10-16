NFL no Maracanã gerou impacto de R$ 462,7 milhões na economia do Rio, aponta estudo

A primeira partida da NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro teve impacto econômico estimado em R$ 462,7 milhões. O confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens ocorreu em 27 de setembro, no Maracanã, pela temporada regular da competição.

O valor consta de um estudo elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e pela Riotur, em parceria com a NFL. O levantamento reúne os efeitos diretos, indiretos e induzidos associados à realização do jogo.

O NFL Rio Game levou 72.792 torcedores ao estádio, com preço médio dos ingressos de aproximadamente R$ 1.115. O público incluiu visitantes de 67 países e de mais de mil municípios brasileiros.

Os brasileiros representaram 85% dos presentes, enquanto os visitantes de outros países responderam por 15%. Entre os torcedores brasileiros, 35% eram cariocas e 65% vieram de outras cidades.

Na composição total do público, cerca de 30% eram moradores do Rio de Janeiro e 55% vieram de outros municípios do país.

“A realização de um jogo da temporada regular da NFL no Maracanã reforça a posição do Rio como destino de grandes eventos internacionais”, declarou o prefeito Eduardo Cavaliere.

Segundo ele, a movimentação econômica evidencia o potencial desses eventos para fortalecer o turismo, movimentar diferentes setores e gerar emprego e renda.

Como foi calculado o impacto econômico?

O impacto direto foi estimado em R$ 231,8 milhões. Essa parcela inclui os gastos de turistas nacionais e estrangeiros e de cariocas que compareceram à partida, a receita com ingressos e o consumo de torcedores que acompanharam o jogo em bares, restaurantes e outros estabelecimentos.

Os efeitos indiretos somaram R$ 125,4 milhões. Eles correspondem à movimentação na cadeia de fornecedores para atender ao aumento da demanda provocado pelo evento.

Outros R$ 105,5 milhões foram atribuídos aos efeitos induzidos, que ocorrem quando a renda de quem trabalhou em atividades relacionadas ao jogo retorna à economia por meio da compra de produtos ou da contratação de serviços sem ligação com a partida.

A soma das três parcelas chega aos R$ 462,7 milhões, equivalentes a US$ 89,8 milhões.

O cálculo segue a metodologia apresentada no estudo 2024 NFL São Paulo Game Impacts – The Sports Consultancy Impact Assessment, sobre a partida realizada em São Paulo em 2024. Nesse modelo, o impacto direto representa 50,1% do total, o indireto corresponde a 27,1% e o induzido, a 22,8%.

Turismo e Serviços Entram na Conta

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, a chegada de visitantes amplia a circulação de renda em hotéis, restaurantes, comércio e serviços.

“Quando um evento atrai visitantes, movimenta hotéis, restaurantes, comércio e serviços, ele amplia a circulação de renda pela cidade e gera negócios para diferentes setores”, afirmou.

O presidente da Riotur, Bernardo Fellows, destacou a exposição da cidade a outros públicos. Segundo ele, receber a NFL contribui para a projeção do Rio como destino turístico e para sua presença no calendário internacional de eventos esportivos e culturais.