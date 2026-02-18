Qarabag x Newcastle: que horas e onde assistir ao jogo da Champions League

O Qarabag recebe o Newcastle nesta quarta-feira, 18, na Arena Azersun, em Baku, no Azerbaijão, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2025/26.

O clube do Azerbaijão chega após campanha irregular na primeira fase. A equipe teve a segunda pior defesa do torneio, com 21 gols sofridos, mas empatou com o Chelsea e busca avançar ao mata-mata.

O Newcastle não contará com Bruno Guimarães e Joelinton. O time inglês vem de vitória fora de casa sobre o Tottenham e de triunfo contra o Aston Villa, resultado que garantiu classificação às oitavas de final da FA Cup.

Que horas é o jogo Qarabag x Newcastle?

O confronto começa às 14h45 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 18.

Onde assistir ao jogo Qarabag x Newcastle?

A partida será transmitida pela TNT e pela HBO Max.