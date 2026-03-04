Newcastle x Manchester United: onde assistir, horário e prováveis escalações

Newcastle: time recebe United no St. James’ Park (Richard Sellers/Getty Images)
Publicado em 4 de março de 2026 às 13h16.
O Newcastle enfrenta o Manchester United nesta quarta-feira, 4, às 17h15 (horário de Brasília), no St. James’ Park, em Newcastle upon Tyne, pela 29ª rodada da Premier League. O jogo terá transmissão ESPN 4 e pelo Disney+.
O time é o 13º colocado, com 36 pontos em 28 jogos, e entra em campo em fase de alerta. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o clube saiu do bloco de cima e perdeu o fôlego nesta reta final da liga. Além disso, a equipe sofre com a ausência de Bruno Guimarães, principal jogador do elenco, e teve queda de produção desde a lesão.
Os Red Devils, por outro lado, tem ótima campanha. A equipe vive bom momento desde a chegada de Michael Carrick e está invicta há sete jogos sob seu comando. A última vítima foi o Crystal Palace: o United venceu por 2 a 1 e chegou ao 3º lugar do campeonato, com 51 pontos.
A partida acontece às 17h15 (horário de Brasília).
Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Thiaw, Burn e Hall; Tonali, Willock e Joelinton; Elanga, Gordon e Woltemade.
Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Yoro e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Sesko, Matheus Cunha e Mbeumo.