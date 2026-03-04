Esporte

Newcastle x Manchester United: onde assistir, horário e prováveis escalações

Manchester United visita o Newcastle no St. James’ Park pela Premier League; duelo vale perseguição aos líderes e reação dos donos da casa

Newcastle: time recebe United no St. James’ Park (Richard Sellers/Getty Images)

Newcastle: time recebe United no St. James’ Park (Richard Sellers/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 4 de março de 2026 às 13h16.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Newcastle enfrenta o Manchester United nesta quarta-feira, 4, às 17h15 (horário de Brasília), no St. James’ Park, em Newcastle upon Tyne, pela 29ª rodada da Premier League. O jogo terá transmissão ESPN 4 e pelo Disney+.

Como chega o Newcastle para o confronto?

O time é o 13º colocado, com 36 pontos em 28 jogos, e entra em campo em fase de alerta. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o clube saiu do bloco de cima e perdeu o fôlego nesta reta final da liga. Além disso, a equipe sofre com a ausência de Bruno Guimarães, principal jogador do elenco, e teve queda de produção desde a lesão.

Como chega o Manchester United para o confronto?

Os Red Devils, por outro lado, tem ótima campanha. A equipe vive bom momento desde a chegada de Michael Carrick e está invicta há sete jogos sob seu comando. A última vítima foi o Crystal Palace: o United venceu por 2 a 1 e chegou ao 3º lugar do campeonato, com 51 pontos.

Onde assistir Newcastle x Manchester United ao vivo?

O jogo terá transmissão no Brasil pela ESPN 4 e pelo Disney+.

Que horas assistir a Newcastle x Manchester United hoje?

A partida acontece às 17h15 (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Thiaw, Burn e Hall; Tonali, Willock e Joelinton; Elanga, Gordon e Woltemade.

Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Yoro e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Sesko, Matheus Cunha e Mbeumo.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Aston Villa x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações

Manchester City x Nottingham Forest: onde assistir, horário e escalações

Brighton x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Brasil x Venezuela: horário e onde assistir ao amistoso da seleção feminina

Mais na Exame

Brasil

Dino suspende quebra de sigilo de amiga de filho de Lula pela CPMI

Um conteúdo Bússola

Marca esportiva incentiva doações a ONG que apoia jovens vulneráveis

Pop

Quanto tempo Breno ficará no Quarto Secreto do BBB 26?

Mercados

Petrobras freia alta do Ibovespa, com petróleo em baixa no exterior