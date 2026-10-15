Quem é o atacante que marcou três gols na Champions e pode jogar por Argentina, Alemanha ou Itália

A atuação colocou o atacante de 22 anos em um seleto grupo. Tresoldi se tornou apenas o segundo jogador a anotar um hat-trick contra a Inter em uma partida de Champions League, repetindo um feito que havia sido alcançado anteriormente por Gareth Bale, quando defendia o Tottenham.

Após a partida, o atacante não escondeu a emoção pelo desempenho diante dos italianos.

“Foi uma noite indescritível. Sonhei com isso muitas vezes. Ter toda a minha família aqui tornou tudo ainda mais especial. Antes do jogo, recebi muitas mensagens de torcedores do Milan me incentivando a marcar. Para mim, foi como disputar um clássico”, afirmou.

Futuro indefinido entre três seleções

Além da atuação histórica, Tresoldi segue chamando atenção por uma curiosa situação envolvendo sua carreira internacional. Nascido em Cagliari, na Itália, o atacante possui ascendência argentina por parte da mãe e também cidadania alemã, país para onde se mudou aos 12 anos e onde concluiu sua formação como jogador.

Questionado sobre qual seleção pretende defender no futuro, o atacante deixou a decisão em aberto.

“Estou feliz com meu caminho na Alemanha. Conversei com Klopp, pela Alemanha, e com Mancini, pela Itália. Expliquei minha visão para ambos e para as federações. O importante é que eles compreendam minha posição. Vamos ver o que acontece daqui para frente”, declarou.

Atualmente, Tresoldi atua pela seleção alemã sub-21 e ainda não estreou por nenhuma equipe principal. Recentemente, em entrevista ao jornal Marca, ele afirmou que estaria apto a representar Alemanha, Itália ou Argentina, destacando inclusive sua conhecida “garra argentina”.

Destaque do Club Brugge

Revelado nas categorias de base do Hannover, da Alemanha, Tresoldi foi contratado pelo Club Brugge por 7,5 milhões de euros. Desde sua chegada ao futebol belga, em julho de 2025, o atacante acumulou números expressivos.

Até o momento, são 68 partidas disputadas, com 32 gols marcados e sete assistências. O desempenho foi fundamental para as conquistas do Campeonato Belga e da Supercopa da Bélgica, além de garantir ao jogador destaque individual como um dos principais artilheiros da competição.

Promessa no tênis antes do futebol

Antes de decidir seguir carreira nos gramados, Tresoldi também se destacava em outro esporte. Durante a infância, integrou a seleção italiana sub-12 de tênis e participou de competições ligadas à Copa Davis Júnior.

Admirador de Rafael Nadal, o atacante ainda acompanha o esporte regularmente. A escolha definitiva pelo futebol teve influência direta da família, especialmente do pai, Emanuele Tresoldi.

Ex-zagueiro e lateral-esquerdo, Emanuele construiu carreira profissional no futebol italiano e passou por diversos clubes do país, incluindo a Atalanta. Hoje, vê o filho ganhar cada vez mais destaque no cenário europeu e escrever seu próprio capítulo na Champions League.