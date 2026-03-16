NBA: Que horas é o jogo do Gui Santos hoje e onde assistir?

Gui Santos do Golden State Warriors (Tim Warner/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de março de 2026 às 17h34.
Nesta segunda-feira, 16, o brasileiro Gui Santos e o Golden State Warriors entram em quadra contra o Washington Wizards, em mais um jogo decisivo na busca pelos playoffs da NBA.
O confronto acontece em um momento especial para o jovem ala brasiliense de 23 anos.
Nos últimos 20 jogos, Gui marcou mais de dez pontos em 17 ocasiões. Em 13 delas, atingiu 15 pontos ou mais.
O desempenho consistente já rendeu até uma renovação de contrato com os Warriors: três anos e US$ 15 milhões, segundo O Globo.
"Estou muito feliz com esse momento. Sempre trabalhei duro para aproveitar as oportunidades quando elas aparecessem. Isso é fruto de muito treino e da confiança que todos me passam na equipe", disse Gui ao jornal.
Os Warriors chegam ao confronto com campanha de 32 vitórias e 35 derrotas na temporada, ocupando a nona colocação da Conferência Oeste. Essa posição já garante ao menos vaga no play-in, o mata-mata que distribui as últimas vagas aos playoffs.
Os Wizards estão na lanterna da liga, com apenas 16 vitórias e 50 derrotas.
Golden State Warriors x Washington Wizards acontece às 20h (horário de Brasília), no Capital One Arena, em Washington DC.
O jogo será transmitido pelo canal de YouTube da NBA Brasil.
Nascido em Brasília em 22 de junho de 2002, Gui Santos foi selecionado na 55ª escolha do Draft de 2022 pelos próprios Warriors — uma posição que raramente garante permanência na liga.
Em sua terceira temporada na franquia, o ala de 2,01m e 83kg passou a ganhar minutos e titularidade a partir do fim de janeiro, quando os Warriors perderam Jimmy Butler e Stephen Curry por lesão.
Desde então, seu desempenho só cresceu. No dia 7 de março, registrou o melhor jogo da carreira, 22 pontos, na derrota por 104 a 97 para o Oklahoma City Thunder.
Na temporada, Gui registra médias de 7,9 pontos, 3,7 rebotes e 2,1 assistências por jogo em 56 partidas, segundo a ESPN.