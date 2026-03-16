NBA: Que horas é o jogo do Gui Santos hoje e onde assistir?

Nesta segunda-feira, 16, o brasileiro Gui Santos e o Golden State Warriors entram em quadra contra o Washington Wizards, em mais um jogo decisivo na busca pelos playoffs da NBA.

O confronto acontece em um momento especial para o jovem ala brasiliense de 23 anos.

Nos últimos 20 jogos, Gui marcou mais de dez pontos em 17 ocasiões. Em 13 delas, atingiu 15 pontos ou mais.

O desempenho consistente já rendeu até uma renovação de contrato com os Warriors: três anos e US$ 15 milhões, segundo O Globo.

"Estou muito feliz com esse momento. Sempre trabalhei duro para aproveitar as oportunidades quando elas aparecessem. Isso é fruto de muito treino e da confiança que todos me passam na equipe", disse Gui ao jornal.

Os Warriors chegam ao confronto com campanha de 32 vitórias e 35 derrotas na temporada, ocupando a nona colocação da Conferência Oeste. Essa posição já garante ao menos vaga no play-in, o mata-mata que distribui as últimas vagas aos playoffs.

Os Wizards estão na lanterna da liga, com apenas 16 vitórias e 50 derrotas.

Que horas começa o jogo do Golden State Warriors hoje?

Golden State Warriors x Washington Wizards acontece às 20h (horário de Brasília), no Capital One Arena, em Washington DC.

Onde assistir ao jogo do Golden State Warriors hoje?

O jogo será transmitido pelo canal de YouTube da NBA Brasil.

Quem é Gui Santos?

Nascido em Brasília em 22 de junho de 2002, Gui Santos foi selecionado na 55ª escolha do Draft de 2022 pelos próprios Warriors — uma posição que raramente garante permanência na liga.

Em sua terceira temporada na franquia, o ala de 2,01m e 83kg passou a ganhar minutos e titularidade a partir do fim de janeiro, quando os Warriors perderam Jimmy Butler e Stephen Curry por lesão.

Desde então, seu desempenho só cresceu. No dia 7 de março, registrou o melhor jogo da carreira, 22 pontos, na derrota por 104 a 97 para o Oklahoma City Thunder.

Na temporada, Gui registra médias de 7,9 pontos, 3,7 rebotes e 2,1 assistências por jogo em 56 partidas, segundo a ESPN.