Astro do Los Angeles Lakers revela que atuou 'por anos' com vidro na mão

Tem jogador que joga no sacrifício. E tem o Marcus Smart, que basicamente levou isso para outro nível. O armador de 32 anos e 1,90m dos Lakers revelou que passou anos atuando com fragmentos de vidro presos na própria mão.

Frustração virou problema

Sim, era vidro mesmo, alojado entre a pele e o músculo, resultado de um episódio de frustração lá em 2018, enquanto atuava pelo Celtics, grande rival do Lakers.

O Boston Celtics perdeu por 108 a 107 para os Lakers depois que Smart errou uma cesta de três pontos faltando poucos segundos para o cronômetro zerar. Frustrado com o erro, ao voltar para o hotel, deu um soco em um porta-retrato, que quebrou e "colocou" um pedaço de vidro de 12 centímetros na palma da sua mão direita.

O atleta precisou ser levado ao pronto atendimento após sofrer uma perda significativa de sangue e chegou a desmaiar durante o trajeto até o hospital. Ele recebeu cerca de 20 pontos, e os médicos destacaram que, apesar da gravidade da situação, houve sorte no desfecho. Os fragmentos de vidro ficaram posicionados entre os tendões da mão sem provocar lesões, embora estivessem a poucos milímetros de comprometer a mobilidade da região.

Vidro trouxe sequelas

Smart desfalcou a equipe por poucas partidas, mas parte dos fragmentos de vidro permaneceu na mão. A retirada era considerada mais arriscada do que mantê-los, embora, ao longo de seis anos, ele tenha enfrentado episódios de dormência na região. “Em muitos jogos, eu não tinha controle. Precisava jogar, e houve várias vezes em que, ao arremessar, não sentia nada no braço ou na mão”, relatou o atleta à ESPN.

Ainda assim, isso não comprometeu sua trajetória na NBA. Smart disputou suas primeiras nove temporadas pelo Boston Celtics, onde se tornou um dos nomes mais queridos pela torcida, muito pela entrega em quadra. Em 2023, passou a defender o Memphis Grizzlies e, já na segunda temporada na equipe, acabou negociado com o Washington Wizards. No último verão, foi escolhido pelo Los Angeles Lakers no draft, com a missão de reforçar a defesa no perímetro.

Ao longo da carreira, soma 692 jogos, com médias de 10,5 pontos, 3,4 rebotes e 4,4 assistências.