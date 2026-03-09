Utah Jazz x Golden State Warriors: onde assistir, horário e prováveis escalações

Gui Santos do Golden State Warriors (Tim Warner/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 9 de março de 2026 às 12h53.
O Utah Jazz enfrenta o Golden State Warriors nesta segunda-feira, 9, às 22h (horário de Brasília), pela temporada regular da NBA.
A partida integra a rodada com cinco jogos da liga nesta segunda-feira e acontece logo após o confronto entre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, marcado para as 20h30.
O duelo também ganha destaque pela presença do brasileiro Gui Santos, ala do Golden State Warriors.
Os Warriors entram em quadra após derrota para o Oklahoma City Thunder por 104 a 97 na última partida.
Apesar do resultado, o destaque do time foi Gui Santos. O brasileiro registrou a maior pontuação de sua carreira na NBA, com 22 pontos. Ele também somou 11 rebotes, três assistências e dois roubos de bola.
Com a marca, Gui Santos se tornou o primeiro brasileiro desde Raulzinho, em 2022, a ultrapassar a marca de 20 pontos em uma partida da liga.
A partida terá transmissão pelo NBA League Pass.
O jogo acontece nesta segunda-feira, 9, às 22h (horário de Brasília).