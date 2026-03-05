Morre Reinaldo Aleluia, ex-atacante do Ceará e do Bahia

O ex-atacante Reinaldo Aleluia morreu na madrugada desta quinta-feira, 5, aos 53 anos. Natural de Salvador, na Bahia, ele tratava um problema crônico no rim e havia sofrido uma parada cardiorrespiratória na última terça-feira, 3.

Aleluia construiu carreira em clubes do futebol brasileiro. Atuou por equipes como Bahia, Ceará, Brasiliense, Juventude e Remo.

No Ceará, onde se tornou ídolo, o ex-atacante teve uma das passagens mais marcantes da carreira. Ele participou da jogada que originou o gol do título do Campeonato Cearense de 2006, marcado por Juninho contra o Fortaleza.

Entre 2004 e 2007, Aleluia disputou 97 partidas e marcou 20 gols com a camisa do clube alvinegro.

Luto no Ceará

Em nota, o Ceará Sporting Club lamentou a morte do atleta e destacou sua participação em uma das conquistas marcantes do clube nos anos 2000.

"O Ceará Sporting Club lamenta profundamente o falecimento do ex-atleta Reinaldo Aleluia. Aleluia vestiu o Manto Alvinegro nos anos 2000 e foi protagonista de uma das conquistas mais marcantes da história, no Campeonato Cearense de 2006. Será sempre lembrado pelo comprometimento, pela garra e pela entrega ao Vozão, especialmente em momentos desafiadores. O Time do Povo, neste momento de dor, solidariza-se com familiares, amigos e todos que compartilham dessa perda", publicou o clube nas redes sociais.

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, decretou luto oficial de três dias. Durante o período, a bandeira do CT de Carlos de Alencar Pinto permanecerá a meio mastro.

Em homenagem póstuma, o clube solicitará à Federação Cearense de Futebol (FCF) um minuto de silêncio no Clássico-Rei deste domingo, 8, na Arena Castelão.