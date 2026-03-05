Esporte

Qual o destino de Filipe Luís após a demissão do Flamengo?

Empresário Jorge Mendes traça plano para o técnico fora do Brasil; Europa é prioridade, mas licenças podem adiar sua ida

Filipe Luís: qual o próximo destino do ex-técnico do Flamengo (Rodrigo Valle/Getty Images)

Renan Rodrigues
Publicado em 5 de março de 2026 às 20h54.

O técnico Filipe Luís foi demitido do Flamengo nessa semana e, agora, o mercado da bola gira em torno de uma pergunta: qual será o seu próximo destino? A resposta mais clara, no momento, vem do entorno do treinador.

Segundo informações da ESPN, o plano do empresário Jorge Mendes é evitar um novo trabalho no futebol brasileiro no curto prazo e mira a Europa, com um detalhe que pode ser decisivo para o timing dessa mudança: o técnico brasileiro ainda não tem licenças para comandar times do exterior.

O que o staff planeja agora

O ex-técnico do Mengão deve se reunir com seu staff para definir a rota, e a avaliação interna é de que “não faz sentido” assumir outro projeto no Brasil neste momento. A ideia é ter um período de reorganização e, a partir disso, alinhar um caminho com foco em oportunidades fora do país.

Europa é a prioridade, mas existe um entrave

Filipe Luís ainda não tem a licença que permite trabalhar como treinador principal nos maiores centros europeus. Isso porque ele não completou o período exigido de experiência em equipes de ponta no Brasil e esse ponto tende a influenciar o tipo de proposta possível no curto prazo, podendo empurrar a decisão para um futuro distante, com etapas intermediárias, segundo a ESPN.

Entenda a licença

A licença mencionada é, na prática, a certificação de treinador exigida por ligas e federações para registrar um técnico em competições profissionais, especialmente na Europa. O padrão europeu segue a trilha da UEFA (B, A e UEFA Pro), sendo o UEFA Pro Diploma o nível geralmente necessário para comandar equipes no alto nível. Para chegar a esse diploma, o treinador precisa passar pelas etapas anteriores e cumprir pré-requisitos de experiência, além de módulos com aulas, práticas e avaliações.

No Brasil, a formação equivalente costuma ser feita via CBF Academy (Licença C, B, A e PRO) e o reconhecimento para trabalhar fora passa por critérios da federação do país de destino e por acordos de cooperação entre entidades.

O que pode acontecer

Com esse cenário, o caminho mais provável para Filipe Luís passa por três caminhos: uma pausa breve para definir o próximo passo; o avanço no tema de formação e licenças; ou a busca por clubes que compõem a CONCACAF (América do Norte, América Central e Caribe), AFC (Ásia), CAF (África) ou OFC (Oceania). A definição deve ficar mais clara após a reunião com Jorge Mendes.

