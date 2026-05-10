Mirassol x Chapecoense: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

MIRASSOL, BRAZIL - OCTOBER 15: Reinaldo of Mirassol celebrates after scoring the team's second goal during a Brasileirao 2025 match between Mirassol and Internacional at Estadio Municipal Jose Maria de Campos Maia on October 15, 2025 in Mirassol, Brazil. (Photo by Raphael Marques/Sports Press Photo/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h00.

Mirassol e Chapecoense se enfrentam neste domingo, 10, às 18h30 (de Brasília), no estádio Maião, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mirassol tenta deixar zona de rebaixamento

O Mirassol ocupa a 18ª colocação, com 12 pontos conquistados em 13 jogos. A equipe soma três vitórias, três empates e sete derrotas, com 15 gols marcados e 19 sofridos.

Na rodada passada, o clube venceu o Corinthians por 2 a 1, em casa, resultado importante para seguir vivo na luta contra o rebaixamento.

Jogando novamente no Maião, o Mirassol tenta conquistar mais três pontos para encostar nos adversários fora do Z-4.

Chapecoense vive momento delicado

A Chapecoense é a lanterna do campeonato, com apenas oito pontos em 13 jogos. O time venceu uma partida, empatou cinco e perdeu sete, além de ter sofrido 26 gols, a pior defesa da competição.

Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Bragantino, em casa.

Um resultado positivo fora de casa é visto como fundamental para manter chances de recuperação no torneio.

Onde assistir Mirassol x Chapecoense ao vivo?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Que horas é o jogo Mirassol x Chapecoense hoje?

A partida acontece às 18h30 (de Brasília).

Acompanhe tudo sobre:
