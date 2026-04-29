Mirassol x Always Ready: horário, onde assistir e cenário do jogo

MIRASSOL, BRAZIL - OCTOBER 15: Reinaldo of Mirassol celebrates after scoring the team's second goal during a Brasileirao 2025 match between Mirassol and Internacional at Estadio Municipal Jose Maria de Campos Maia on October 15, 2025 in Mirassol, Brazil. (Photo by Raphael Marques/Sports Press Photo/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de abril de 2026 às 05h00.
Mirassol e Always Ready se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 19h (de Brasília), no estádio Maião, pela 3ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores.
Com três pontos conquistados em duas partidas, o Mirassol chega para o duelo ocupando a segunda colocação do Grupo G. A equipe soma uma vitória e uma derrota, com um gol marcado e dois sofridos, números que evidenciam um time competitivo, mas ainda em busca de maior regularidade dentro da competição.
Atuando em casa, o time paulista vê no confronto uma oportunidade importante de se aproximar ainda mais da liderança, atualmente ocupada pela LDU, que tem 100% de aproveitamento. Um novo triunfo pode consolidar o Mirassol na zona de classificação e dar mais tranquilidade para a sequência da fase de grupos.
Do outro lado, o Always Ready vive um cenário mais delicado. A equipe boliviana ainda não somou pontos após duas rodadas, acumulando derrotas e ocupando a última posição do grupo. Além disso, o time ainda não balançou as redes e sofreu dois gols, o que aumenta a pressão por uma reação imediata.
O duelo fora de casa surge como um desafio considerável, mas também como uma chance de recuperação. Um resultado positivo pode recolocar o Always Ready na briga por uma vaga na próxima fase.
A partida terá transmissão pelo Paramount+.
O confronto acontece às 19h (de Brasília).