Mirassol x Always Ready: horário, onde assistir e cenário do jogo

Mirassol e Always Ready se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 19h (de Brasília), no estádio Maião, pela 3ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores.

Mirassol tenta ganhar consistência e encostar na liderança

Com três pontos conquistados em duas partidas, o Mirassol chega para o duelo ocupando a segunda colocação do Grupo G. A equipe soma uma vitória e uma derrota, com um gol marcado e dois sofridos, números que evidenciam um time competitivo, mas ainda em busca de maior regularidade dentro da competição.

Atuando em casa, o time paulista vê no confronto uma oportunidade importante de se aproximar ainda mais da liderança, atualmente ocupada pela LDU, que tem 100% de aproveitamento. Um novo triunfo pode consolidar o Mirassol na zona de classificação e dar mais tranquilidade para a sequência da fase de grupos.

Always Ready tenta reagir após início difícil

Do outro lado, o Always Ready vive um cenário mais delicado. A equipe boliviana ainda não somou pontos após duas rodadas, acumulando derrotas e ocupando a última posição do grupo. Além disso, o time ainda não balançou as redes e sofreu dois gols, o que aumenta a pressão por uma reação imediata.

O duelo fora de casa surge como um desafio considerável, mas também como uma chance de recuperação. Um resultado positivo pode recolocar o Always Ready na briga por uma vaga na próxima fase.

Onde assistir Mirassol x Always Ready ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Paramount+.

Que horas é o jogo Mirassol x Always Ready hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).