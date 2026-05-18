Número 1 do mundo, Sinner se aproxima de Alcaraz em premiações no tênis

O tênis Jannik Sinner ampliou ainda mais a vantagem sobre o espanhol Carlos Alcaraz no ranking da ATP e também encurtou a distância do rival espanhol em outro indicador simbólico: o valor acumulado em premiações ao longo da carreira.

Número 1 do mundo há quatro semanas consecutivas, o italiano chegará a 14.700 pontos na atualização desta segunda-feira, 18, contra 11.960 de Alcaraz, atual vice-líder. A diferença aumentou após o título do Italian Open, conquistado no domingo, 17, com vitória em sets diretos sobre Casper Ruud.

O troféu em Roma teve peso histórico para Sinner. Aos 24 anos, ele completou o chamado “Career Golden Masters”, feito alcançado por jogadores que vencem os nove torneios Masters 1.000 do circuito. Até então, apenas Novak Djokovic havia conseguido a marca, em 2018.

Além do impacto esportivo, a conquista também aproximou o italiano de Alcaraz na lista dos tenistas com maiores premiações da história. Só pelo título em Roma, Sinner embolsou 1.007.165 euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual).

Com isso, o italiano chegou a R$ 327,9 milhões acumulados em premiações entre simples e duplas. Alcaraz soma R$ 329,5 milhões, uma diferença de cerca de R$ 1,6 milhão entre os dois principais nomes da nova geração do tênis.

Sinner pode ampliar liderança

A situação pode ficar ainda mais favorável para Sinner nas próximas semanas. Fora das quadras desde abril, Alcaraz pode desfalcar Roland Garros por conta de uma lesão no punho direito. O espanhol defendia o título em Roma e perdeu mil pontos no ranking após não disputar o torneio.

Caso também fique fora do Aberto da França, perderá mais dois mil pontos, já que é o atual bicampeão do torneio.

Enquanto isso, Sinner pode seguir quebrando recordes. Se conquistar Roland Garros, chegará a 16.700 pontos no ranking e se tornará o segundo tenista com maior pontuação da história da ATP, atrás apenas de Djokovic, que alcançou 17.110.

O italiano vive uma temporada dominante nos Masters 1.000. Em Roma, chegou a 34 vitórias consecutivas neste nível, superando o antigo recorde de Djokovic, que era de 31. Ele também conquistou seis títulos seguidos na categoria e virou apenas o segundo jogador da história, depois de Nadal em 2010, a vencer os três Masters 1.000 disputados no saibro em uma mesma temporada.