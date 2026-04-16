Copa Libertadores: veja classificação atualizada dos grupos na 2ª rodada

Palmeiras: equipe brasileira enfrenta o Sporting Cristal hoje às 19h (Luis ACOSTA / AFP /Getty Images)
Publicado em 16 de abril de 2026 às 06h46.
Após os primeiros jogos da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, alguns times já despontam na liderança, enquanto outros ainda buscam a primeira vitória.
Corinthians, Boca Juniors, LDU Quito e Independiente Rivadavia estão entre os destaques iniciais.
A seguir, veja a situação de cada grupo:
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Estudiantes
|4
|2
|1
|1
|Flamengo
|3
|1
|1
|0
|Independiente Medellín
|1
|1
|0
|1
|Cusco
|0
|2
|0
|0
Rodada 1: Independiente Medellín 1x1 Estudiantes; Cusco 0x2 Flamengo
Rodada 2: Estudiantes 2x1 Cusco; Flamengo x Independiente Medellín (hoje, 21h30)
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Nacional-URU
|4
|2
|1
|1
|Coquimbo Unido
|4
|2
|1
|1
|Deportes Tolima
|1
|2
|0
|1
|Universitário
|1
|2
|0
|1
Rodada 1: Tolima 0x0 Universitário; Coquimbo Unido 1x1 Nacional
Rodada 2: Nacional 3x1 Tolima; Universitário 0x2 Coquimbo Unido
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Independiente Rivadavia
|6
|2
|2
|0
|La Guaira
|2
|2
|0
|2
|Fluminense
|1
|2
|0
|1
|Bolívar
|1
|2
|0
|1
Rodada 1: Deportivo La Guaira 0x0 Fluminense; Independiente Rivadavia 1x0 Bolívar
Rodada 2: Bolívar 1x1 La Guaira; Fluminense 1x2 Independiente Rivadavia
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Boca Juniors
|6
|2
|2
|0
|Universidad Católica
|3
|2
|1
|0
|Cruzeiro
|3
|2
|1
|0
|Barcelona-EQU
|0
|2
|0
|0
Rodada 1: Barcelona-EQU 0x1 Cruzeiro; Universidad Católica 1x2 Boca Juniors
Rodada 2: Boca Juniors 3x0 Barcelona-EQU; Cruzeiro 1x2 Universidad Católica
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Corinthians
|6
|2
|2
|0
|Peñarol
|1
|1
|0
|1
|Santa Fe
|1
|2
|0
|1
|Platense
|0
|1
|0
|0
Rodada 1: Platense 0x2 Corinthians; Santa Fe 1x1 Peñarol
Rodada 2: Corinthians 2x0 Santa Fe; Peñarol x Platense (hoje, 21h30)
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Sporting Cristal
|3
|1
|1
|0
|Cerro Porteño
|3
|2
|1
|0
|Palmeiras
|1
|1
|0
|1
|Junior Barranquilla
|1
|2
|0
|1
Rodada 1: Junior Barranquilla 1x1 Palmeiras; Sporting Cristal 1x0 Cerro Porteño
Rodada 2: Cerro Porteño 1x0 Junior Barranquilla; Palmeiras x Sporting Cristal (hoje, 19h)
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|LDU Quito
|6
|2
|2
|0
|Mirassol
|3
|2
|1
|0
|Club Always Ready
|0
|1
|0
|0
|Lanús
|0
|1
|0
|0
Rodada 1: Always Ready 0x1 LDU Quito; Mirassol 1x0 Lanús
Rodada 2: LDU Quito 2x0 Mirassol; Lanús x Always Ready (hoje, 19h)
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Independiente del Valle
|4
|2
|1
|1
|Rosario Central
|4
|2
|1
|1
|Universidad Central
|3
|2
|1
|0
|Libertad
|0
|2
|0
|0
Rodada 1: Rosario Central 0x0 Independiente del Valle; Universidad Central 3x1 Libertad
Rodada 2: Libertad 0x1 Rosario Central; Independiente del Valle 3x1 Universidad Central