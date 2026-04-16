Copa Libertadores: veja classificação atualizada dos grupos na 2ª rodada

Corinthians, Boca Juniors, LDU Quito e Independiente Rivadavia estão entre os destaques iniciais do torneio

Palmeiras: equipe brasileira enfrenta o Sporting Cristal hoje às 19h

Carolina Ingizza
Publicado em 16 de abril de 2026 às 06h46.

Após os primeiros jogos da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, alguns times já despontam na liderança, enquanto outros ainda buscam a primeira vitória.

Corinthians, Boca Juniors, LDU Quito e Independiente Rivadavia estão entre os destaques iniciais.

A seguir, veja a situação de cada grupo:

Grupo A

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Estudiantes4211
Flamengo3110
Independiente Medellín1101
Cusco0200

Resultados

Rodada 1: Independiente Medellín 1x1 Estudiantes; Cusco 0x2 Flamengo
Rodada 2: Estudiantes 2x1 Cusco; Flamengo x Independiente Medellín (hoje, 21h30)

Grupo B

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Nacional-URU4211
Coquimbo Unido4211
Deportes Tolima1201
Universitário1201

Resultados

Rodada 1: Tolima 0x0 Universitário; Coquimbo Unido 1x1 Nacional
Rodada 2: Nacional 3x1 Tolima; Universitário 0x2 Coquimbo Unido

Grupo C

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Independiente Rivadavia6220
La Guaira2202
Fluminense1201
Bolívar1201

Resultados

Rodada 1: Deportivo La Guaira 0x0 Fluminense; Independiente Rivadavia 1x0 Bolívar
Rodada 2: Bolívar 1x1 La Guaira; Fluminense 1x2 Independiente Rivadavia

Grupo D

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Boca Juniors6220
Universidad Católica3210
Cruzeiro3210
Barcelona-EQU0200

Resultados

Rodada 1: Barcelona-EQU 0x1 Cruzeiro; Universidad Católica 1x2 Boca Juniors
Rodada 2: Boca Juniors 3x0 Barcelona-EQU; Cruzeiro 1x2 Universidad Católica

Grupo E

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Corinthians6220
Peñarol1101
Santa Fe1201
Platense0100

Resultados

Rodada 1: Platense 0x2 Corinthians; Santa Fe 1x1 Peñarol
Rodada 2: Corinthians 2x0 Santa Fe; Peñarol x Platense (hoje, 21h30)

Grupo F

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Sporting Cristal3110
Cerro Porteño3210
Palmeiras1101
Junior Barranquilla1201

Resultados

Rodada 1: Junior Barranquilla 1x1 Palmeiras; Sporting Cristal 1x0 Cerro Porteño
Rodada 2: Cerro Porteño 1x0 Junior Barranquilla; Palmeiras x Sporting Cristal (hoje, 19h)

Grupo G

TimePontosJogosVitóriasEmpates
LDU Quito6220
Mirassol3210
Club Always Ready0100
Lanús0100

Resultados

Rodada 1: Always Ready 0x1 LDU Quito; Mirassol 1x0 Lanús
Rodada 2: LDU Quito 2x0 Mirassol; Lanús x Always Ready (hoje, 19h)

Grupo H

TimePontosJogosVitóriasEmpates
Independiente del Valle4211
Rosario Central4211
Universidad Central3210
Libertad0200

Resultados

Rodada 1: Rosario Central 0x0 Independiente del Valle; Universidad Central 3x1 Libertad
Rodada 2: Libertad 0x1 Rosario Central; Independiente del Valle 3x1 Universidad Central

