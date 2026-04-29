Barcelona de Guayaquil x Universidad Católica: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes duelam nesta quarta-feira pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores

ASUNCION, PARAGUAY - AUGUST 6: (EDITORS NOTE: This image has been converted to Black and White) A view of the trophy during a first leg final match between Nacional and San Lorenzo as part of Copa Bridgestone Libertadores 2014 at Defensores del Chaco Stadium on August 6, 2014 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Gabriel Rossi/LatinContent via Getty Images) (Gabriel Rossi/LatinContent /Getty Images)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 05h00.

Barcelona de Guayaquil e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 21h (de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil, pela 3ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Barcelona tenta reação para seguir vivo no grupo

Ainda sem pontuar na competição, o Barcelona de Guayaquil chega pressionado para o confronto. A equipe perdeu os dois jogos que disputou até aqui, não marcou gols e sofreu quatro, ocupando a última posição do grupo.

Diante de sua torcida, o time equatoriano encara o duelo como decisivo para manter chances de classificação, já que um novo tropeço pode complicar ainda mais a situação na tabela.

Universidad Católica mira regularidade

A Universidad Católica soma três pontos após duas rodadas, com uma vitória e uma derrota, além de três gols marcados e três sofridos. O time chileno busca maior consistência para se manter na briga pelas primeiras posições.

Um resultado positivo fora de casa pode colocar a equipe em condição favorável na disputa direta por vaga na próxima fase.

Onde assistir Barcelona de Guayaquil x Universidad Católica ao vivo?

A transmissão será feita pelo Paramount+.

Que horas é o jogo hoje?

O duelo acontece às 21h (de Brasília).

