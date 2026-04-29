Barcelona de Guayaquil x Universidad Católica: horário, onde assistir e cenário do jogo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 05h00.
Barcelona de Guayaquil e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 21h (de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil, pela 3ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores.
Ainda sem pontuar na competição, o Barcelona de Guayaquil chega pressionado para o confronto. A equipe perdeu os dois jogos que disputou até aqui, não marcou gols e sofreu quatro, ocupando a última posição do grupo.
Diante de sua torcida, o time equatoriano encara o duelo como decisivo para manter chances de classificação, já que um novo tropeço pode complicar ainda mais a situação na tabela.
A Universidad Católica soma três pontos após duas rodadas, com uma vitória e uma derrota, além de três gols marcados e três sofridos. O time chileno busca maior consistência para se manter na briga pelas primeiras posições.
Um resultado positivo fora de casa pode colocar a equipe em condição favorável na disputa direta por vaga na próxima fase.
A transmissão será feita pelo Paramount+.
