Militão sofre nova lesão no Real Madrid e vira preocupação para a Copa

O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira, 9, que o zagueiro Éder Militão sofreu uma nova lesão e ficará afastado entre três e quatro meses. O prazo pode comprometer o preparo do atleta para a Copa do Mundo, que começa em junho de 2026, já que ele é um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti, que foi seu treinador no clube espanhol.

Militão sofreu uma ruptura no bíceps femoral da perna esquerda que comprometeu o tendão durante a derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo no último domingo, 7, no Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada de LaLiga.

O jogador deixou o gramado neste domingo antes de completar 30 minutos de jogo.

"Após exames realizados pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Éder Militão, foi diagnosticada uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão proximal", informou o clube em nota oficial.

Essa não é a primeira vez que Militão sofre com esse tipo de lesão. Em novembro de 2024, ele sofreu uma segunda ruptura de ligamento cruzado anterior no joelho direito. Em agosto de 2023, ele teve a mesma lesão no joelho esquerdo.

Copa do Mundo 2026: tudo que você precisa saber

A Copa do Mundo de 2026 promete. Pela primeira vez, três países vão dividir a organização do maior torneio esportivo do planeta, que acontecerá nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Com novas regras, mais seleções e uma duração maior, o Mundial inaugura uma era na disputa entre seleções.

Marcada para acontecer de 11 de junho a 19 de julho de 2026, a competição terá 39 dias de jogos. O calendário mais extenso acompanha a ampliação do número de partidas e a quantidade maior de classificados — uma mudança que já vem sendo estudada pela FIFA desde 2017 e que finalmente será colocada em prática.

Onde serão os jogos?

Serão 16 cidades-sede espalhadas pelo território norte-americano. Os Estados Unidos concentram a maioria dos estádios e dos jogos, em lugares como Los Angeles, Nova York, Miami, Atlanta e Seattle. O México entra com três sedes, Cidade do México, Guadalajara e Monterrey, enquanto o Canadá terá partidas em Toronto e Vancouver.

Formato

A principal mudança está no formato da competição. A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções, contra as 32 utilizadas desde 1998. O novo modelo prevê 12 grupos com quatro times cada. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros, fechando um total de 32 equipes classificadas às oitavas de final. Dessa forma, o Mundial terá 104 partidas.

Além de incluir mais seleções, o novo formato busca aumentar a diversidade e abrir espaço para continentes que historicamente tiveram menos vagas. África, Ásia, América Central e até a Oceania passam a ter mais chances de classificar seus representantes. Isso significa que o torcedor pode se preparar para encontrar mais estreantes, mais histórias surpreendentes e possíveis “zebras” logo na fase inicial do torneio.