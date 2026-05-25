Coritiba x Bahia: veja horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Coritiba e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

O confronto reúne equipes próximas na tabela. O Coritiba ocupa a oitava colocação, com 23 pontos, enquanto o Bahia aparece em sétimo lugar, também com 23 pontos.

Como chegam os times para o jogo?

O Coritiba chega embalado após vitória por 3 a 0 sobre o Santos, fora de casa, na última rodada. Apesar do resultado positivo, a equipe tenta voltar a vencer no Couto Pereira, algo que não acontece desde 19 de abril, quando derrotou o Atlético-MG por 2 a 0.

O Bahia vive momento de pressão e soma sete partidas sem vitória, sendo cinco pelo Campeonato Brasileiro. Na última rodada, a equipe empatou com o Grêmio, na Fonte Nova.

Apesar da sequência negativa, o time comandado por Rogério Ceni tem a quarta melhor campanha como visitante do Brasileirão e conquistou 13 dos seus 23 pontos fora de casa.

Onde assistir Coritiba x Bahia ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Que horas é o jogo Coritiba x Bahia hoje?

O jogo acontece às 20h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega (Lucas Ronier), Breno Lopes e Pedro Rocha.

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Kanu (Ramos Mingo) e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera (Ademir), Erick Pulga (Sanabria) e Willian José.