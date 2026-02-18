Milan x Como: horário e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

Milan: time chega à 24ª rodada do Campeonato Italiano invicto há 23 partidas (Stefano Rellandini/Reuters)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09h42.
Milan e Como se enfrentam nesta quarta-feira, 18, em duelo da 24ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26.
A partida coloca frente a frente duas equipes que ocupam a parte de cima da tabela da Serie A do Campeonato Italiano e vivem momentos distintos na competição.
Vice-líder, o Milan tenta reduzir a diferença para a líder Inter de Milão, enquanto o Como, sétimo colocado, busca se manter na briga por vagas nas competições europeias da próxima temporada.
A partida será disputada nesta quarta-feira às 16h45 (horário de Brasília), no estádio San Siro, em Milão.
O duelo entre Milan e Como terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming).
O confronto envolve duas equipes que figuram na parte superior da classificação da Serie A 2025/26. O Milan aparece na segunda colocação, enquanto o Como ocupa o sétimo lugar.
Pelas regras da competição, os quatro primeiros colocados garantem vaga na Champions League; o quinto vai para a Liga Europa; o sexto disputa a fase qualificatória da Conference League; e os três últimos são rebaixados.
O Milan soma 53 pontos em 24 jogos e vive grande fase sob o comando de Massimiliano Allegri, com uma sequência de 23 partidas sem derrota na Série A, sendo 15 vitórias e oito empates.
A equipe está oito pontos atrás da Inter, mas tem um jogo a menos. Para o duelo, não poderá contar com Rabiot, suspenso, e Santiago Giménez, lesionado.
Já o Como, dirigido por Cesc Fàbregas, aparece com 41 pontos em 24 partidas e faz campanha acima das expectativas, mantendo-se na disputa por competições europeias.
O time, porém, vem de derrota por 2 a 1 para a Fiorentina na última rodada. Álvaro Morata, suspenso, e Assane Diao, lesionado, estão fora, enquanto o zagueiro Goldaniga é dúvida.
|Posição
|Clube
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|Pontos
|1º
|Internazionale
|25
|20
|1
|4
|60
|21
|+39
|61
|2º
|AC Milan
|24
|15
|8
|1
|40
|18
|+22
|53
|3º
|Napoli
|25
|15
|5
|5
|38
|25
|+13
|50
|4º
|AS Roma
|25
|15
|2
|8
|31
|16
|+15
|47
|5º
|Juventus
|25
|13
|7
|5
|43
|23
|+20
|46
|6º
|Atalanta
|25
|11
|9
|5
|34
|21
|+13
|42
|7º
|Como
|24
|11
|8
|5
|38
|18
|+20
|41
|8º
|Bolonha
|25
|9
|6
|10
|34
|32
|+2
|33
|9º
|Lázio
|25
|8
|9
|8
|26
|25
|+1
|33
|10º
|Sassuolo
|25
|9
|5
|11
|29
|35
|-6
|32
|11º
|Udinese
|25
|9
|5
|11
|28
|38
|-10
|32
|12º
|Parma
|25
|7
|8
|10
|18
|31
|-13
|29
|13º
|Cagliari
|25
|7
|7
|11
|28
|35
|-7
|28
|14º
|Torino
|25
|7
|6
|12
|25
|44
|-19
|27
|15º
|Genoa
|25
|5
|9
|11
|29
|37
|-8
|24
|16º
|Cremonese
|25
|5
|9
|11
|21
|33
|-12
|24
|17º
|Lecce
|25
|6
|6
|13
|17
|31
|-14
|24
|18º
|Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29
|39
|-10
|21
|19º
|Pisa
|25
|1
|12
|12
|20
|42
|-22
|15
|20º
|Hellas Verona
|25
|2
|9
|14
|19
|43
|-24
|15