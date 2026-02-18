Milan x Como: horário e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

Milan e Como se enfrentam nesta quarta-feira, 18, em duelo da 24ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26.

A partida coloca frente a frente duas equipes que ocupam a parte de cima da tabela da Serie A do Campeonato Italiano e vivem momentos distintos na competição.

Vice-líder, o Milan tenta reduzir a diferença para a líder Inter de Milão, enquanto o Como, sétimo colocado, busca se manter na briga por vagas nas competições europeias da próxima temporada.

Que horas é o jogo Milan x Como?

A partida será disputada nesta quarta-feira às 16h45 (horário de Brasília), no estádio San Siro, em Milão.

Onde posso assistir ao jogo Milan x Como ao vivo?

O duelo entre Milan e Como terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming).

Campeonato Italiano

O confronto envolve duas equipes que figuram na parte superior da classificação da Serie A 2025/26. O Milan aparece na segunda colocação, enquanto o Como ocupa o sétimo lugar.

Pelas regras da competição, os quatro primeiros colocados garantem vaga na Champions League; o quinto vai para a Liga Europa; o sexto disputa a fase qualificatória da Conference League; e os três últimos são rebaixados.

Como chega o Milan

O Milan soma 53 pontos em 24 jogos e vive grande fase sob o comando de Massimiliano Allegri, com uma sequência de 23 partidas sem derrota na Série A, sendo 15 vitórias e oito empates.

A equipe está oito pontos atrás da Inter, mas tem um jogo a menos. Para o duelo, não poderá contar com Rabiot, suspenso, e Santiago Giménez, lesionado.

Como chega o Como

Já o Como, dirigido por Cesc Fàbregas, aparece com 41 pontos em 24 partidas e faz campanha acima das expectativas, mantendo-se na disputa por competições europeias.

O time, porém, vem de derrota por 2 a 1 para a Fiorentina na última rodada. Álvaro Morata, suspenso, e Assane Diao, lesionado, estão fora, enquanto o zagueiro Goldaniga é dúvida.

Confira a classificação completa após 25 rodadas: