Milan x Como: horário e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

24a rodada do Campeonato Italiano pode ser a oportunidade para o vice-líder Milan se aproximar do Inter, atual líder da Série A italiana

Milan: time chega à 24ª rodada do Campeonato Italiano invicto há 23 partidas (Stefano Rellandini/Reuters)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09h42.

Milan e Como se enfrentam nesta quarta-feira, 18, em duelo da 24ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26.

A partida coloca frente a frente duas equipes que ocupam a parte de cima da tabela da Serie A do Campeonato Italiano e vivem momentos distintos na competição.

Vice-líder, o Milan tenta reduzir a diferença para a líder Inter de Milão, enquanto o Como, sétimo colocado, busca se manter na briga por vagas nas competições europeias da próxima temporada.

Que horas é o jogo Milan x Como?

A partida será disputada nesta quarta-feira às 16h45 (horário de Brasília), no estádio San Siro, em Milão.

Onde posso assistir ao jogo Milan x Como ao vivo?

O duelo entre Milan e Como terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming).

Campeonato Italiano

O confronto envolve duas equipes que figuram na parte superior da classificação da Serie A 2025/26. O Milan aparece na segunda colocação, enquanto o Como ocupa o sétimo lugar.

Pelas regras da competição, os quatro primeiros colocados garantem vaga na Champions League; o quinto vai para a Liga Europa; o sexto disputa a fase qualificatória da Conference League; e os três últimos são rebaixados.

Como chega o Milan

O Milan soma 53 pontos em 24 jogos e vive grande fase sob o comando de Massimiliano Allegri, com uma sequência de 23 partidas sem derrota na Série A, sendo 15 vitórias e oito empates.

A equipe está oito pontos atrás da Inter, mas tem um jogo a menos. Para o duelo, não poderá contar com Rabiot, suspenso, e Santiago Giménez, lesionado.

Como chega o Como

Já o Como, dirigido por Cesc Fàbregas, aparece com 41 pontos em 24 partidas e faz campanha acima das expectativas, mantendo-se na disputa por competições europeias.

O time, porém, vem de derrota por 2 a 1 para a Fiorentina na última rodada. Álvaro Morata, suspenso, e Assane Diao, lesionado, estão fora, enquanto o zagueiro Goldaniga é dúvida.

Confira a classificação completa após 25 rodadas:

PosiçãoClubeJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols PróGols ContraSaldo de GolsPontos
Internazionale2520146021+3961
AC Milan2415814018+2253
Napoli2515553825+1350
AS Roma2515283116+1547
Juventus2513754323+2046
Atalanta2511953421+1342
Como2411853818+2041
Bolonha2596103432+233
Lázio258982625+133
10ºSassuolo2595112935-632
11ºUdinese2595112838-1032
12ºParma2578101831-1329
13ºCagliari2577112835-728
14ºTorino2576122544-1927
15ºGenoa2559112937-824
16ºCremonese2559112133-1224
17ºLecce2566131731-1424
18ºFiorentina2549122939-1021
19ºPisa25112122042-2215
20ºHellas Verona2529141943-2415
Acompanhe tudo sobre:Futebol italianoFutebol

