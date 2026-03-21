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Cagliari x Napoli: onde assistir, horário e prováveis escalações

Napoli encara o Cagliari fora de casa de olho na liderança do Italiano

Napoli: equipe visita o Cagliari para seguir na briga pelas primeiras posições da Serie A

Napoli: equipe visita o Cagliari para seguir na briga pelas primeiras posições da Serie A

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 21 de março de 2026 às 01h44.

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Cagliari e Napoli se enfrentam neste sábado, 21, às 14h30, no horário de Brasília, na Sardegna Arena, pela Serie A. Equipe da casa chega pressionado por resultados, enquanto o visitante tenta manter a sequência positiva para se aproximar dos líderes. Veja onde assistir.

Como chega o Cagliari para o confronto

O Cagliari chega para a rodada em 15º lugar, com 30 pontos em 29 jogos. A equipe soma 7 vitórias, 9 empates e 13 derrotas, e tenta abrir margem para a zona de rebaixamento nesta reta final da Serie A.

Como chega o Napoli para o confronto

O Napoli entra em campo na 3ª colocação, com 59 pontos em 29 partidas. O time tem campanha de 18 vitórias, 5 empates e 6 derrotas e segue na briga pela parte de cima da tabela, tentando se manter próximo de Inter e Milan.

Onde assistir Cagliari x Napoli ao vivo pela Serie A

A partida desta sexta-feira terá  transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Provaveis escalações

Cagliari (Técnico: Fabio Pisacane)
Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nández, Makoumbou, Deiola; Oristanio, Luvumbo; Pavoletti.

Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen.

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