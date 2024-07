Messi vai jogar hoje? Veja horário da partida do Inter Miami

O Inter Miami enfrenta o Toronto FC nesta quarta-feira, 17 de julho, às 20h30, com transmissão ao vivo no Apple TV+. O jogo é válido pela Major League Soccer (MLS) e promete ser um confronto emocionante entre duas equipes da Conferência Leste.

Na classificação, o Inter Miami ocupa a 2ª posição com 47 pontos, apenas um ponto atrás do líder Cincinnati. A equipe de Miami vem de uma sequência positiva e busca manter a boa fase para alcançar a liderança da conferência. Por outro lado, o Toronto FC está na 8ª posição com 27 pontos e luta para se manter na zona de classificação para as eliminatórias da série final. Uma vitória seria crucial para melhorar sua posição na tabela.

Messi vai jogar hoje?

Após lesionar o tornozelo no segundo tempo da final da Copa América, que consagrou a Argentina como bicampeã, a presença de Lionel Messi no jogo do Inter Miami é incerta até o momento de publicação desta matéria.

Onde assistir ao vivo o jogo do Inter Miami x Toronto FC hoje pela MLS?

O jogo desta quarta-feira, 20h30, entre Inter Miami e Toronto FC terá transmissão ao vivo no Apple TV+.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.