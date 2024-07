Argentina vence Colômbia na prorrogação e conquista Copa América pela 16ª vez

A Argentina venceu neste domingo a Colômbia por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Lautaro Martínez, e conquistou pela 16ª vez em sua história e a segunda de forma consecutiva o título da Copa América.

A final foi disputada no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), e marcada também por um grande tumulto envolvendo torcedores que tentavam entrar sem ingresso, o que levou a partida a começar com mais de uma hora de atraso.

Os argentinos, que ficaram sem Lionel Messi aos 18 minutos do segundo tempo devido a uma lesão, encararam muitas dificuldades contra uma Colômbia que teve mais posse de bola (54% a 46%) e finalizou mais vezes (17 a 10, embora quatro vezes na direção certa, cada), mas fez valer a experiência de seu elenco em momentos cruciais e chegou à vitória na reta final.

Lautaro Martínez, que entrou na partida no lugar de Julián Álvarez no início da prorrogação, marcou aos seis minutos da segunda etapa do tempo extra, para alegria de Messi, que havia chorado muito no banco de reservas após se lesionar e ser substituído por Nicolás González, e Ángel Di María, que fez sua última partida pela 'Albiceleste'.

Apesar de ser reserva da seleção comandada por Lionel Scaloni, Lautaro terminou a competição como artilheiro, com cinco gols na campanha.

Com o 16º título, a Argentina lidera agora de forma isolada a lista de seleções com mais conquistas da Copa América, com uma a mais do que o Uruguai. O Brasil é o terceiro maior vencedor do torneio, com nove títulos. A Colômbia continua com um troféu, conquistado em 2001, quando foi o país sede.